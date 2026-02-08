吉野開村紀念碑歷史場域 花蓮設健體遊憩場

花蓮吉安鄉是全台最早引入日本官營移民的重要據點之一，慶豐市場後方的吉野開村紀念碑見證這段歷史。縣府結合古蹟與公共空間，在紀念碑旁綠地設置適合全年齡使用的體健設施，昨啟用，讓歷史場域成為居民樂於親近的休閒空間。

一九三三年為紀念吉野村開拓二十周年，在地設立高逾三公尺的「吉野開村紀念碑」，當時的台灣總督中川健藏還題字「拓地開村」，二○○三年縣府公告這塊碑為縣定古蹟。

文化局文資科長黃用斌說，紀念碑旁有一片一千一百平方公尺綠地，鄉民反映增加遊樂設施，縣府於是斥資近六百九十萬元優化環境，並設置適合全年齡使用的體健設施，還有日式風的「繪馬所」，希望融入在地文化，讓古蹟更貼近需求，讓民眾樂於親近文化資產。

黃用斌說，新增四項不同造型共八個座椅的盪秋千，以及單槓、雙槓、腰背按摩器、健身跑道、攀爬、多功能體能設施等，無論兒童遊戲、長輩健身都很適合，一旁就是慶豐市場，民眾採買也可以順便休憩。

縣長徐榛蔚表示，縣府推動古蹟保存，更重視讓文資回應當代生活需求，透過這次空間營造，讓古蹟成為居民親近、使用與認識歷史的公共空間。