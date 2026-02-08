太魯閣國家公園試辦eBike 每日40人次體驗

今年元旦起，北北桃YouBike二點○與YouBike二點○Ｅ強制納保，實施月餘，雙北使用人次未降，反而經強力宣導，北市一天騎乘人次仍破三十萬次、新北也達十四萬人次；另外，花蓮光復鄉、太魯閣國家公園也分別設Youbike、eBike，盼復甦災後民生、觀光，也同時納保，讓民眾多一分保障。

YouBike若未保險將無法租借車輛，但保險費用免費，由市府負擔，北市交通局指出，一開始有部分沒投保的民眾，會打客服問投保，但經過話務人員說明以及如何操作，都可即時投保並借車，部分長輩不會使用手機或電腦，也請他們到Youbike服務中心，會有專人協助，利用服務中心的電腦投保。

交通局長謝銘鴻說，經過宣傳期後，大家大多知道，且在YouBike前方都有貼公告，北市一九九九幾乎沒有收到客訴。

太魯閣國家公園前年地震重創，逐步復甦觀光，上月中旬試辦電動輔助自行車（eBike）讓遊客體驗。

太管處表示，上路以來每天都有三、四十人以上借用，反應不錯，預約遊客有旅行平安險保障，若是現場報名則提供場地公共意外責任險，最重要是給遊客基本保障；更重要的是，遊客上路前，都會提醒安全注意事項，至今還沒有人申請理賠。

花蓮光復鄉去年發生馬太鞍溪堰塞湖洪災，微笑單車公司提出公益方案，投入一百五十輛YouBike，在光復鄉內設置十處站點，方便居民上班、上課、外出採買使用，到今年二月底前，前三十分鐘免費，乘客也享有傷害險，統計上個月有二千五百五十人次使用。