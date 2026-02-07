快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆仁愛區公民座談，謝國樑：忠一路啟動都更規畫引導人口回流。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今晚在仁愛區舉辦公民座談會，市長謝國樑率領市府團隊說明，民眾反映里內道路與排水溝損壞亟需修繕、應加速都更等問題。市長謝國樑表示，忠一路一帶應結合汙水接管等基礎建設配套，啟動都更規畫，逐步引導人口回流市中心，帶動仁愛區整體機能與活力復甦。

座談會中，有長輩反映里民會堂推動老人共餐，因場地限制無法開火而面臨困難；也有里長指出，因汙水下水道及相關工程施作，導致里內道路與排水溝損壞，亟需修繕；另有民眾提及市府補助採購的里鄰監視器，裝設不久即因天候影響損壞，但已超過保固期限，後續維修不易。

市府相關局處首長說明後，謝國樑指出，針對過去監視器保固期過短的情形，市府未來在採購規格上，將研議提高補助單價以換取較長的保固年限，提升設備耐用度與後續維護效益；至於部分設備單價較高，是因須採用台灣製造產品，確保品質與供應穩定。

針對市容環境整頓，謝國樑說，市府的執法立場與標準一致，即便土地屬於國有，若因管理不善造成髒亂，市府仍將依法開罰、絕不寬貸。目前環保局已針對全市約170處髒亂國有地進行稽查並開罰，每周持續開出數十張罰單，直到完成改善為止。

在社區道路維修方面，謝國樑指出，過去因土地非公有而受限無法進場施工，但依現行法規解釋，若涉及公共安全疑慮，公部門應採取更彈性的處理方式。他已指示工務處，在年度維護經費允許下，將更多具安全風險的社區道路納入修繕與管理範圍，保障市民用路安全。

針對仁愛區未來發展，謝國樑表示，仁愛區未來的重點工作之一即是推動都市更新，忠一路一帶應結合汙水接管等基礎建設配套，啟動都更規劃，逐步引導人口回流市中心，帶動仁愛區整體機能與活力復甦。

對於多位里長肯定清潔區隊人員認真辛苦，謝國樑指示團隊安排表揚，感謝第一線清潔隊與環保人員的辛勞付出。

