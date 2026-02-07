花蓮燈會將在地意象融入主燈設計 民眾意見兩極

花蓮太平洋燈會今天晚間開幕，由建築藝術家鄭乘騏領軍，主燈不走傳統生肖造型，以疊石、北回歸線等意象結合精密金屬，不過評價兩極，有民眾直言「看起來很廉價」，也有民眾肯定創新。

花蓮太平洋燈會今天起至3月8日於日出大道展出，每晚6時至10時亮燈，除夕休展一天，以「山、海、風、光」為核心意象，共分為9大展區，其中包含在地學童及民眾共創的「呼吸」及「香氛森林」作品。

花蓮縣府觀光處表示，今年創作團隊不走傳統燈會以生肖創作，主燈「花好」將花蓮疊石、北回歸線意象，結合金屬風動結構，將來自太平洋的風化為機械動力，3分鐘的主燈展演，成為會呼吸的奇蹟之塔，第二、三層的旋轉木馬及群馬奔騰動畫隨音樂律動。

對於燈會展區，評價兩極，有民眾認為「材料很粗糙，燈管用鋁管搭的」，也有人說「主燈看起來像未完成品」；名為「花現」的作品因外型為一條魚，被民眾笑稱「鹹魚」。

不過也有民眾認為，跳脫傳統燈會的生肖風，改走藝術創作風格是很好的嘗試，建議可開放投稿，讓民眾票選出展出作品。