快訊

魏如萱小巨蛋開唱躺著出場！男友沒露面「最重要的那個男人」卻來了

痘痘別亂擠！醫曝臉上「危險三角區」恐奪命 三寶媽手癢險釀大禍

街頭傳槍響！通緝男駕贓車拒檢逃逸 新北警當街連開4槍逮人

花蓮燈會將在地意象融入主燈設計 民眾意見兩極

中央社／ 花蓮縣7日電

花蓮太平洋燈會今天晚間開幕，由建築藝術家鄭乘騏領軍，主燈不走傳統生肖造型，以疊石、北回歸線等意象結合精密金屬，不過評價兩極，有民眾直言「看起來很廉價」，也有民眾肯定創新。

花蓮太平洋燈會今天起至3月8日於日出大道展出，每晚6時至10時亮燈，除夕休展一天，以「山、海、風、光」為核心意象，共分為9大展區，其中包含在地學童及民眾共創的「呼吸」及「香氛森林」作品。

花蓮縣府觀光處表示，今年創作團隊不走傳統燈會以生肖創作，主燈「花好」將花蓮疊石、北回歸線意象，結合金屬風動結構，將來自太平洋的風化為機械動力，3分鐘的主燈展演，成為會呼吸的奇蹟之塔，第二、三層的旋轉木馬及群馬奔騰動畫隨音樂律動。

對於燈會展區，評價兩極，有民眾認為「材料很粗糙，燈管用鋁管搭的」，也有人說「主燈看起來像未完成品」；名為「花現」的作品因外型為一條魚，被民眾笑稱「鹹魚」。

不過也有民眾認為，跳脫傳統燈會的生肖風，改走藝術創作風格是很好的嘗試，建議可開放投稿，讓民眾票選出展出作品。

燈會 花蓮 生肖
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

花蓮太平洋燈會今晚亮燈 開幕限定440秒璀璨星空煙火秀

不只見證日本官營移民史 花蓮吉野開村記念碑旁增遊憩空間

台南普濟燈會2/12點燈　將首度跨海歐洲展出

「吸金號」磁鐵掀蒐集熱潮 花蓮燈會賞燈、探店一次玩

相關新聞

基隆仁愛區公民座談 謝國樑：忠一路啟動都更規畫引導人口回流

基隆市政府今晚在仁愛區舉辦公民座談會，市長謝國樑率領市府團隊說明，民眾反映里內道路與排水溝損壞亟需修繕、應加速都更等問題...

花蓮太平洋燈會今晚亮燈 開幕限定440秒璀璨星空煙火秀

2026花蓮太平洋燈會今晚在日出大道點亮，以「花現騎蹟、光躍洄瀾」為主題，讓大道化身藝術長廊。今晚下午4時30分起發放8...

太魯閣復甦跡象…eBike每天40人次使用 免費借還有保險

太魯閣國家公園上月起試辦電動輔助自行車（eBike），不僅免費借用，也提供保險，推出後平均每天都有3、40人次借用，太管...

不只見證日本官營移民史 花蓮吉野開村記念碑旁增遊憩空間

花蓮縣吉安鄉是全台最早引入日本官營移民的重要據點之一，慶豐市場後方的吉野開村記念碑見證這段歷史。花蓮縣府結合古蹟與公共空...

迎新年拔好彩頭 台東有機農場讓親子同樂下田

台東地區農會推動有機生態農業不遺餘力，今、明2天在有機生態農場舉辦食農教育體驗活動「拔得好彩頭」，吸引上百位親子走進田間...

基隆規畫2030年前 電動公車全數上路

基隆市公車老舊常出現拋錨，市府啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有三十輛鴻華「ＭＯＤＥＬ Ｔ」投入市區營運，每輛車一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。