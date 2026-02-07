快訊

任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

台南家扶姊弟心碎…千元愛心禮券被撿走花光 路人阿嬤愧疚到案

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮太平洋燈會今晚亮燈 開幕限定440秒璀璨星空煙火秀

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮太平洋燈會今晚登場，縣府在13鄉鎮市要道布置紅燈籠，為燈會暖身。圖／縣府提供
花蓮太平洋燈會今晚登場，縣府在13鄉鎮市要道布置紅燈籠，為燈會暖身。圖／縣府提供

2026花蓮太平洋燈會今晚在日出大道點亮，以「花現騎蹟、光躍洄瀾」為主題，讓大道化身藝術長廊。今晚下午4時30分起發放888份排隊好禮，6時起首場主燈秀「花好」結合限定星空秀登場，將燦爛到3月8日。

為燈會暖身，縣府已在全縣13鄉鎮市主要幹道，完成春節景觀布置，以典雅的宮廷燈串聯縱谷與海岸，成為花蓮獨有年節視覺。

縣府觀光處表示，今年主燈「花好」由藝術總監鄭乘騏領軍的建築藝術B Group 團隊打造，不採傳統的生肖造型，而以花蓮疊石、北回歸線為整體意象，結合精密金屬風動結構，今晚點亮後，一直到3月8日，每晚6時至10時，每20分鐘展演一次主燈秀。

縣府也預告，今晚開幕式將同步推出限定星空秀，晚間6時施放長達440秒的繁花盛開高空煙火，與地面的燈飾相互輝映，更為即將到來的春節假期揭開序幕。

縣府表示，2026花蓮太平洋燈會今起至3月8日（2月16日除夕休展1天），每晚6時至10時亮燈，活動期間還有「探店小石花計畫」，在燈會服務台掃描QR code登入填寫問券並啟動任務後，到標示「探店小石花」的合作店家消費，集滿3點可領取「吸金號」磁鐵乙個，盲盒款式隨機，限量2000個兌換完為止，還有機會參加元宵抽獎。

花蓮太平洋燈會今晚登場，縣府在13鄉鎮市要道布置紅燈籠，為燈會暖身。圖／縣府提供
花蓮太平洋燈會今晚登場，縣府在13鄉鎮市要道布置紅燈籠，為燈會暖身。圖／縣府提供

花蓮 燈會 春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

外役監受刑人返家探視又砍人 逃亡海外4年前天落網回監服殘刑

不只見證日本官營移民史 花蓮吉野開村記念碑旁增遊憩空間

帶動老街觀光 花蓮市民小巴「新城海岸線」上路連3天免費搭

中職／統一獅移師花蓮春訓 開放球迷觀看還可抽簽名球

相關新聞

花蓮太平洋燈會今晚亮燈 開幕限定440秒璀璨星空煙火秀

2026花蓮太平洋燈會今晚在日出大道點亮，以「花現騎蹟、光躍洄瀾」為主題，讓大道化身藝術長廊。今晚下午4時30分起發放8...

太魯閣復甦跡象…eBike每天40人次使用 免費借還有保險

太魯閣國家公園上月起試辦電動輔助自行車（eBike），不僅免費借用，也提供保險，推出後平均每天都有3、40人次借用，太管...

不只見證日本官營移民史 花蓮吉野開村記念碑旁增遊憩空間

花蓮縣吉安鄉是全台最早引入日本官營移民的重要據點之一，慶豐市場後方的吉野開村記念碑見證這段歷史。花蓮縣府結合古蹟與公共空...

迎新年拔好彩頭 台東有機農場讓親子同樂下田

台東地區農會推動有機生態農業不遺餘力，今、明2天在有機生態農場舉辦食農教育體驗活動「拔得好彩頭」，吸引上百位親子走進田間...

基隆規畫2030年前 電動公車全數上路

基隆市公車老舊常出現拋錨，市府啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有三十輛鴻華「ＭＯＤＥＬ Ｔ」投入市區營運，每輛車一...

花蓮光復鄉馬太鞍中繼屋入厝 災民復耕有成

馬太鞍堰塞湖洪災造成光復鄉民流離失所，中央在台糖舊宿舍、大進國小後方等兩處建中繼屋，共四十一戶，農曆年前陸續有受災戶搬入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。