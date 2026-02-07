聽新聞
花蓮太平洋燈會今晚亮燈 開幕限定440秒璀璨星空煙火秀
2026花蓮太平洋燈會今晚在日出大道點亮，以「花現騎蹟、光躍洄瀾」為主題，讓大道化身藝術長廊。今晚下午4時30分起發放888份排隊好禮，6時起首場主燈秀「花好」結合限定星空秀登場，將燦爛到3月8日。
為燈會暖身，縣府已在全縣13鄉鎮市主要幹道，完成春節景觀布置，以典雅的宮廷燈串聯縱谷與海岸，成為花蓮獨有年節視覺。
縣府觀光處表示，今年主燈「花好」由藝術總監鄭乘騏領軍的建築藝術B Group 團隊打造，不採傳統的生肖造型，而以花蓮疊石、北回歸線為整體意象，結合精密金屬風動結構，今晚點亮後，一直到3月8日，每晚6時至10時，每20分鐘展演一次主燈秀。
縣府也預告，今晚開幕式將同步推出限定星空秀，晚間6時施放長達440秒的繁花盛開高空煙火，與地面的燈飾相互輝映，更為即將到來的春節假期揭開序幕。
縣府表示，2026花蓮太平洋燈會今起至3月8日（2月16日除夕休展1天），每晚6時至10時亮燈，活動期間還有「探店小石花計畫」，在燈會服務台掃描QR code登入填寫問券並啟動任務後，到標示「探店小石花」的合作店家消費，集滿3點可領取「吸金號」磁鐵乙個，盲盒款式隨機，限量2000個兌換完為止，還有機會參加元宵抽獎。
