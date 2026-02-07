花蓮太平洋燈會今晚亮燈 開幕限定440秒璀璨星空煙火秀

2026花蓮太平洋燈會今晚在日出大道點亮，以「花現騎蹟、光躍洄瀾」為主題，讓大道化身藝術長廊。今晚下午4時30分起發放888份排隊好禮，6時起首場主燈秀「花好」結合限定星空秀登場，將燦爛到3月8日。

為燈會暖身，縣府已在全縣13鄉鎮市主要幹道，完成春節景觀布置，以典雅的宮廷燈串聯縱谷與海岸，成為花蓮獨有年節視覺。

縣府觀光處表示，今年主燈「花好」由藝術總監鄭乘騏領軍的建築藝術B Group 團隊打造，不採傳統的生肖造型，而以花蓮疊石、北回歸線為整體意象，結合精密金屬風動結構，今晚點亮後，一直到3月8日，每晚6時至10時，每20分鐘展演一次主燈秀。

縣府也預告，今晚開幕式將同步推出限定星空秀，晚間6時施放長達440秒的繁花盛開高空煙火，與地面的燈飾相互輝映，更為即將到來的春節假期揭開序幕。