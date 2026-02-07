快訊

太魯閣復甦跡象…eBike每天40人次使用 免費借還有保險

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園管理處試辦電動輔助自行車免費試乘，方便民眾到周邊聚落慢遊。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處試辦電動輔助自行車免費試乘，方便民眾到周邊聚落慢遊。圖／太管處提供

太魯閣國家公園上月起試辦電動輔助自行車（eBike），不僅免費借用，也提供保險，推出後平均每天都有3、40人次借用，太管處表示，試辦目的是推廣低碳旅遊也活絡周邊社區，主動納保讓遊客多一分保障。

太管處結合電動輔助自行車業者，上月中旬起讓遊客免費體驗，每天上午9時至下午2時開放借用，限時3小時，騎乘範圍東側不超過新城海堤，西側不進入砂卡礑隧道或閣口牌坊中橫公路，南側以三棧溪懷恩橋北端為限，北側不越過崇德遊憩區，尤其台8線中橫公路仍在施工，禁止進入，天候惡劣也不出借。

太管處表示，eBike平日提供15輛、假日30輛，每天平均有3、40人次借用，反應不錯，預約遊客可享旅行平安險保障，若是現場報名則提供場地公共意外責任險，給遊客基本保障；更重要的是，遊客上路前都會提醒安全注意事項，至今還沒有人申請理賠。

太管處提醒，試辦只到2月底為止，民眾若想體驗，務必把握時間提早預約。

花蓮光復鄉去年發生馬太鞍溪堰塞湖洪災，微笑單車公司提出公益方案，投入150輛YouBike，在光復鄉內設置10處站點，方便居民上班、上課、外出採買使用，到今年2月底前，前30分鐘免費，乘客也享有傷害險，統計上個月有2550人次使用。

太魯閣國家公園管理處試辦電動輔助自行車免費試乘，方便民眾到周邊聚落慢遊。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處試辦電動輔助自行車免費試乘，方便民眾到周邊聚落慢遊。圖／太管處提供

中橫公路 太魯閣國家公園 馬太鞍溪
