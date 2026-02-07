不只見證日本官營移民史 花蓮吉野開村記念碑旁增遊憩空間

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣在吉安鄉吉野開村記念碑旁綠地設置盪秋千等休憩設施，讓文化資產走入民眾生活的日常。記者王燕華／攝影
花蓮縣在吉安鄉吉野開村記念碑旁綠地設置盪秋千等休憩設施，讓文化資產走入民眾生活的日常。記者王燕華／攝影

花蓮吉安鄉是全台最早引入日本官營移民的重要據點之一，慶豐市場後方的吉野開村記念碑見證這段歷史。花蓮縣府結合古蹟與公共空間，在記念碑旁綠地設置適合全年齡使用的體健設施，今天啟用，讓歷史場域成為居民樂於親近的休閒空間。

日據時期1910年，台灣總督府在花蓮「荳蘭」，也就是如今的吉安鄉，設置第一個官營移民村，命名吉野村；1933年為紀念吉野村開拓20周年，在地設立高逾3公尺的「吉野開村記念碑」，當時的台灣總督中川健藏還題字「拓地開村」，這塊碑與2003年由縣府公告為縣定古蹟，與鄰近的鎮座紀念碑一同納入文化資產保存範圍。

縣府文化局文資科長黃用斌說，吉野開村記念碑與鎮座紀念碑旁有一片1100平方公尺綠地，是當地慶豐村民的休憩場所，鄉民反映希望增加一些遊樂施，縣府於是斥資近690萬元優化環境，並設置適合全年齡使用的體健設施，還有日式風的「繪馬所」，希望融入在地文化，讓古蹟更貼近需求，也讓民眾樂於親近文化資產。

黃用斌說，工程從去年11月開工，今天啟用，新增4項不同造型共8個座椅的盪秋千，以及單槓、雙槓、腰背按摩器、健身跑道、攀爬、多功能體能設施等，無論兒童遊戲、長輩健身都很適合，一旁就是慶豐市場，民眾來採買也可以順便休憩。

縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、吉安鄉長游淑貞等人今天都出席啟用儀式。徐榛蔚說，吉野開村記念碑見證吉安移民開拓的歷史軌跡，是花蓮重要的文資之一，縣府推動古蹟保存，更重視讓文資回應當代生活需求，透過這次空間營造，讓古蹟成為居民親近、使用與認識歷史的公共空間。

花蓮吉安鄉慶豐市場旁的「吉野開村記念碑」，記念日據時期官營移民歷史。記者王燕華／攝影
花蓮吉安鄉慶豐市場旁的「吉野開村記念碑」，記念日據時期官營移民歷史。記者王燕華／攝影
位於花蓮縣慶豐市場旁的「吉野開村記念碑綠地遊憩設施」今天啟用，還結合文資特色，設置繪馬所。記者王燕華／攝影
位於花蓮縣慶豐市場旁的「吉野開村記念碑綠地遊憩設施」今天啟用，還結合文資特色，設置繪馬所。記者王燕華／攝影
花蓮縣在吉安鄉吉野開村記念碑旁綠地設置休憩設施，讓文化資產走入民眾生活的日常。記者王燕華／攝影
花蓮縣在吉安鄉吉野開村記念碑旁綠地設置休憩設施，讓文化資產走入民眾生活的日常。記者王燕華／攝影

古蹟 花蓮 吉安
