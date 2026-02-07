不只見證日本官營移民史 花蓮吉野開村記念碑旁增遊憩空間

花蓮縣吉安鄉是全台最早引入日本官營移民的重要據點之一，慶豐市場後方的吉野開村記念碑見證這段歷史。花蓮縣府結合古蹟與公共空間，在記念碑旁綠地設置適合全年齡使用的體健設施，今天啟用，讓歷史場域成為居民樂於親近的休閒空間。

日據時期1910年，台灣總督府在花蓮「荳蘭」，也就是如今的吉安鄉，設置第一個官營移民村，命名吉野村；1933年為紀念吉野村開拓20周年，在地設立高逾3公尺的「吉野開村記念碑」，當時的台灣總督中川健藏還題字「拓地開村」，這塊碑與2003年由縣府公告為縣定古蹟，與鄰近的鎮座紀念碑一同納入文化資產保存範圍。

縣府文化局文資科長黃用斌說，吉野開村記念碑與鎮座紀念碑旁有一片1100平方公尺綠地，是當地慶豐村民的休憩場所，鄉民反映希望增加一些遊樂施，縣府於是斥資近690萬元優化環境，並設置適合全年齡使用的體健設施，還有日式風的「繪馬所」，希望融入在地文化，讓古蹟更貼近需求，也讓民眾樂於親近文化資產。

黃用斌說，工程從去年11月開工，今天啟用，新增4項不同造型共8個座椅的盪秋千，以及單槓、雙槓、腰背按摩器、健身跑道、攀爬、多功能體能設施等，無論兒童遊戲、長輩健身都很適合，一旁就是慶豐市場，民眾來採買也可以順便休憩。