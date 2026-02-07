迎新年拔好彩頭 台東有機農場讓親子同樂下田

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東地區農會推動有機生態農業不遺餘力，今、明2天在有機生態農場舉辦食農教育體驗活動「拔得好彩頭」，吸引上百位親子走進田間，親手拔起一顆顆白玉蘿蔔。記者尤聰光／攝影
台東地區農會推動有機生態農業不遺餘力，今、明2天在有機生態農場舉辦食農教育體驗活動「拔得好彩頭」，吸引上百位親子走進田間，親手拔起一顆顆白玉蘿蔔。現場笑聲不斷，孩子們滿身泥土卻樂在其中，在遊戲與體驗中認識有機農業與土地永續的重要性。

農會總幹事李建通表示，農會在知本地區向退輔會承租約25公頃土地，長期經營「台東有機生態教育農場」，其中約17公頃以水稻栽培為主，培育出「環頸雉有機香米」，另有約8公頃種植洛神花、藥用植物及各式蔬菜，實踐自然共生的友善耕作模式及完整生態系統。

他指出，「環頸雉有機香米」是在生態平衡與友善耕作下孕育而成，從源頭就蘊含對土地的尊重，並同時取得有機與生態雙認證。該產品於2022年榮獲精饌米獎銀質獎，2023年及2024年更連續2年獲得金質獎肯定，展現品質與風味的高度水準。

活動一早開場，翠綠蘿蔔田間已聚集不少親子家庭，小朋友蹲在田裡拉著蘿蔔葉用力一拔，看到完整蘿蔔出土時，忍不住驚呼連連。家長們在一旁拍照記錄，也不時加入導覽解說行列，聆聽農會人員介紹有機耕作、生態共好的理念，現場氣氛熱鬧又溫馨。

今年活動同樣以拔蘿蔔為主軸，但規畫理念與過去不同，更強調「食農教育」與實際體驗的結合。適逢過年前家家戶戶製作蘿蔔糕的習俗，農會特別選用基地生產的白玉蘿蔔製作蘿蔔糕，讓參與活動的民眾都能現場品嚐，感受有機農產品的清甜風味。

除了拔蘿蔔，現場也邀請農會家政班媽媽們示範教學，分享「有機蘿蔔從頭到尾都能用」的料理方式。李建通說，基地內蘿蔔全程不施化肥、不噴農藥，嫩葉不僅可食，還能製作成雪裡紅、梅乾菜等傳統料理，透過實作讓親子了解食材的多元利用，深化對友善農業的認同。

參與活動民眾表示，平常孩子只在市場看到蔬菜，難得有機會實際下田體驗，親手拔蘿蔔真的很有成就感，也更懂得珍惜食物。也有家長直呼，活動不只是玩樂，更讓孩子學會土地與農民的辛苦，「這樣的食農教育很有意義，希望以後能常辦。

基地內蘿蔔全程不施化肥、不噴農藥，嫩葉不僅可食，還能製作成雪裡紅、梅乾菜等傳統料理。記者尤聰光／攝影
參與活動的民眾都能現場品嘗，感受有機農產品的清甜風味。記者尤聰光／攝影
農會在知本地區向退輔會承租約25公頃土地，長期經營「台東有機生態教育農場」。記者尤聰光／攝影
農會 食農教育 親子
