基隆規畫2030年前 電動公車全數上路

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市政府昨與鴻華先進科技簽約啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有三十輛鴻華電動公車投入市區營運。記者游明煌／攝影
基隆市政府昨與鴻華先進科技簽約啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有三十輛鴻華電動公車投入市區營運。記者游明煌／攝影

基隆市公車老舊常出現拋錨，市府啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有三十輛鴻華「ＭＯＤＥＬ Ｔ」投入市區營運，每輛車一千萬元，加上充電樁等設置，將投入逾五億元。基隆市長謝國樑表示，預計二○三○年以前完成一百二十三輛大型柴油公車全數汰換為電動公車，總經費逾二十億元。

謝國樑昨與鴻華先進科技公司完成簽署，基隆市今年第三季結束前將導入三十輛ＭＯＤＥＬ Ｔ電動公車投入市區營運，初期以八斗子、暖暖、太白莊為主的多條主要幹線與觀光路線，優化市民日常通勤，提升公共運輸服務品質。

鴻華先進科技公司董事長李秉彥表示，「ＭＯＤＥＬ Ｔ」充電二小時約可跑二百四十公里，電動公車一天只要充一次電就可，另在動力性能、續航能耗及安全配備皆優於市場，可有效降低噪音與空汙，改善市區與港區周邊行車環境。

此外，車內配備內輪差警示系統，搭載雷達以聲光提示用路人與車輛，提升安全，另有智慧報站系統讓乘客清楚下車資訊，駕駛則有安全與輔助駕駛系統，建立以數位化為基礎的公共運輸管理模式。

謝國樑說，電動公車具備低碳、低噪音與行駛平穩等優點，提升市區空氣品質、降低交通噪音，至二○三○年將逐年推動一二三輛大型柴油公車汰換為電動公車，更要投入充電樁設備及公車場站整體優化改善。

