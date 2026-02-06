快訊

兒福聯盟捲入剴剴案…李雅英捐29萬「郁方氣死」 公司道歉了

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

聽新聞
0:00 / 0:00

運動i台灣2.0計畫基隆獲特優 謝國樑感謝鄭錦洲推動有成

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
去年運動i台灣2.0計畫基隆獲特優，市長謝國樑今晚（右）感謝鄭錦洲（左）推動有成。記者游明煌／攝影
去年運動i台灣2.0計畫基隆獲特優，市長謝國樑今晚（右）感謝鄭錦洲（左）推動有成。記者游明煌／攝影

基隆市推動全民運動日前榮獲運動部全民運動署「114年運動i台灣2.0計畫」特優縣市，市長謝國樑今晚感謝基隆市體育會理事長鄭錦洲對各項體育的推動，今年度計畫除延續熱門活動外，將持續深化與中央的合作，積極爭取經費與資源，優化運動場域設施及推動各項運動發展。

基隆市各區體育會及各單項委員會今晚舉行主委、總幹事業務研討會，市長謝國樑參加，肯定鄭錦洲承辦各項體育活動及推動全民運動有成，市議員韓良圻、張顥瀚、張耿輝、施偉政等也都到場，指基隆能拿到特優真的不簡單。

謝國樑說，感謝運動部的肯定，今年度運動推展計畫除延續熱門活動外，未來將持續深化與中央的合作，積極爭取經費與資源，優化運動場域設施及推動各項運動發展。

鄭錦洲表示，全國22縣市只有4個縣市得到特優，基隆得到特優相當不容易，基隆的運動人口近10萬人，包括推動4萬人全國健走大會師、全國新住民健走、基隆七區健走、各區運動會等，參與人數都相當多，獲得運動部的肯定，感謝謝市長大力支持。

教育處副處長楊永芬表示，114年度運動i台灣2.0計畫，結合中央補助資源，累計投入近1800萬元，共舉辦近600場運動活動與課程，實際參與人數約為3萬6千人次，涵蓋競賽、健走、體驗營及研習等多元形式，且涵跨各族群，深受市民熱烈響應。像是原住民族群，規畫結合傳統文化與現代運動的活動，包括傳統射箭、慢速壘球、槌球及富有文化特色的原住民族運動會。

市府致力打造友善無障礙環境，辦理身心障礙綜合運動會、自行車及地板冰壺研習營、水上全適能SUP獨木舟嘉年華等活動。至於老少兼備的全民健走活動，擴大至七個行政區舉辦，規畫具在地特色的健走路線，讓市民能欣賞到各區的風光與人文景致。

市長謝國樑肯定鄭錦洲承辦各項體育活動及推動全民運動有成。本報資料照片
市長謝國樑肯定鄭錦洲承辦各項體育活動及推動全民運動有成。本報資料照片
去年運動i台灣2.0計畫基隆獲特優。圖／教育處提供
去年運動i台灣2.0計畫基隆獲特優。圖／教育處提供
去年運動i台灣2.0計畫基隆獲特優。圖／教育處提供
去年運動i台灣2.0計畫基隆獲特優。圖／教育處提供

運動 基隆 健走 謝國樑
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／基隆今年30輛鴻華電動公車上路 2030前全數汰換花逾20億

基隆警近2年外縣市及網路查獲槍械占8成3 治安相對平穩

染疫慰問金普發1萬變限中低收綠批跳票 謝國樑：尊重各方意見

致祭勇消詹能傑 謝國樑泛淚：有些人用生命告訴我們什麼叫責任

相關新聞

一場洪災毀掉良田…光復鄉農民憂「愧對祖先」積極復耕 如今笑了

花蓮光復鄉去年發生馬太鞍溪堰塞湖溢流潰堤災害，鄉內大批農田被淤泥覆蓋，大華村的瑪布隆農場，將近6公頃受災，1公頃直接被淹...

影／用雙面膠黏？基隆換新門牌爆品質粗糙 謝國樑喊停研議因地制宜

基隆市舊門牌使用逾40年，去年9月起各區陸續換新門牌，已更換仁愛區及中山區，但民眾反映新門牌僅用雙面膠黏貼易脫落，批施工...

影／陳金德赴中繼屋關懷洪災戶 災民想到家園盡毀眼眶紅

花蓮縣光復鄉去年發生馬太鞍堰塞湖洪災，中央在地打造兩處中繼屋，災民已陸續入住。行政院政委今天前往訪視災戶，提前賀年還送上...

基隆廟口夜市仁二路50人孔蓋路長期不平 8日晚全面刨鋪10小時

基隆市仁二路是單行道通往廟口夜市，因市中心管線使用及維護需求，有高達50個人孔蓋，因位市中心交通流量相當大，為降低對日間...

運動i台灣2.0計畫基隆獲特優 謝國樑感謝鄭錦洲推動有成

基隆市推動全民運動日前榮獲運動部全民運動署「114年運動i台灣2.0計畫」特優縣市，市長謝國樑今晚感謝基隆市體育會理事長...

基隆公有地管理不善通報髒亂點達173處 全面開罰4800元起

基隆市今年1月1日起將亂丟垃圾罰鍰調升至4800元起，但多位里長反映，區里間仍存在許多公有地有管理不善，多年來造成市容髒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。