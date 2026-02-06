聽新聞
運動i台灣2.0計畫基隆獲特優 謝國樑感謝鄭錦洲推動有成
基隆市推動全民運動日前榮獲運動部全民運動署「114年運動i台灣2.0計畫」特優縣市，市長謝國樑今晚感謝基隆市體育會理事長鄭錦洲對各項體育的推動，今年度計畫除延續熱門活動外，將持續深化與中央的合作，積極爭取經費與資源，優化運動場域設施及推動各項運動發展。
基隆市各區體育會及各單項委員會今晚舉行主委、總幹事業務研討會，市長謝國樑參加，肯定鄭錦洲承辦各項體育活動及推動全民運動有成，市議員韓良圻、張顥瀚、張耿輝、施偉政等也都到場，指基隆能拿到特優真的不簡單。
謝國樑說，感謝運動部的肯定，今年度運動推展計畫除延續熱門活動外，未來將持續深化與中央的合作，積極爭取經費與資源，優化運動場域設施及推動各項運動發展。
鄭錦洲表示，全國22縣市只有4個縣市得到特優，基隆得到特優相當不容易，基隆的運動人口近10萬人，包括推動4萬人全國健走大會師、全國新住民健走、基隆七區健走、各區運動會等，參與人數都相當多，獲得運動部的肯定，感謝謝市長大力支持。
教育處副處長楊永芬表示，114年度運動i台灣2.0計畫，結合中央補助資源，累計投入近1800萬元，共舉辦近600場運動活動與課程，實際參與人數約為3萬6千人次，涵蓋競賽、健走、體驗營及研習等多元形式，且涵跨各族群，深受市民熱烈響應。像是原住民族群，規畫結合傳統文化與現代運動的活動，包括傳統射箭、慢速壘球、槌球及富有文化特色的原住民族運動會。
市府致力打造友善無障礙環境，辦理身心障礙綜合運動會、自行車及地板冰壺研習營、水上全適能SUP獨木舟嘉年華等活動。至於老少兼備的全民健走活動，擴大至七個行政區舉辦，規畫具在地特色的健走路線，讓市民能欣賞到各區的風光與人文景致。
