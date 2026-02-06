影／用雙面膠黏？基隆換新門牌爆品質粗糙 謝國樑喊停研議因地制宜

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆換新門牌爆施工品質差脫落爭議，謝國樑喊停，研議因地制宜。圖／施偉政提供
基隆市舊門牌使用逾40年，去年9月起各區陸續換新門牌，已更換仁愛區及中山區，但民眾反映新門牌僅用雙面膠黏貼易脫落，批施工品質粗糙。市長謝國樑下午開會檢討，要求暫緩換裝及檢視，研議更好的安裝方式及製作不同尺寸的門牌，以符合各地區實際需求。

民眾反映，新門牌才剛裝沒多久，有的的掉在地上，有的一碰就脫落，根本是「紙糊的」，新門牌材質單薄、質感粗糙，與原先市府政策訴求有明顯落差。

市議員施偉政日前接獲投訴指出，基隆門板往往有鏽蝕或積灰，安裝門牌的人員沒有確實清理，就草率的將門牌黏上，造成各式各樣的門牌安裝亂象，舊門牌40年都沒有掉，新門牌不到幾天就掉，就是因為門牌的固定方式竟僅以雙面泡棉膠直接黏貼於牆面或門板。

謝國樑今天下午召集民政處等單位開會檢討，指示安裝有品質疑慮部分，即刻起暫緩門牌換發作業，並全面檢視已換發的門牌有沒有問題。

市府民政處長呂謦煒說，目前已換新的有中山區及仁愛區部分地區，將暫緩執行，待品質完善後再繼續。先前門牌多半採用鐵釘或鉚釘固定，新門牌為避免影響民眾房子改採黏貼方式，但黏貼工法、材質會檢討改善，研議製作不同尺寸新門牌，如何安裝會再採取更好的方式。

對於市府喊停，施偉政今晚表示，暫緩是明智之舉，新門牌沒有先統一看過各式信箱和門的大小，倉促用雙面膠黏貼，造成很多不吻合的地方，民眾和郵差都相當不便，應研議不同大小及更好的安裝方式。

基隆換新門牌爆施工品質差脫落爭議，謝國樑喊停，研議因地制宜。圖／施偉政提供
門牌 謝國樑 基隆
