一場洪災毀掉良田…光復鄉農民憂「愧對祖先」積極復耕 如今笑了

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復鄉瑪布隆農場因洪災覆滿淤土，農友柯春伎積極復耕，笑說「沒把土地顧好就愧對祖先了」。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉瑪布隆農場因洪災覆滿淤土，農友柯春伎積極復耕，笑說「沒把土地顧好就愧對祖先了」。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉去年發生馬太鞍溪堰塞湖溢流潰堤災害，鄉內大批農田被淤泥覆蓋，大華村的瑪布隆農場，將近6公頃受災，1公頃直接被淹沒，其餘覆上10到20公分不等淤土。花蓮農改場協助改良土質、調整酸鹼度，種下的櫻桃蘿蔔、羽衣甘藍近日採收，價格還不錯，農民笑開懷，感謝外界支持災區蔬菜。

花蓮農改場災後擬定復耕計畫，在淤土深度小於50公分的一般受災區，設置7處試驗田，針對不同樣態的受災情形做測試。

瑪布隆農場就是其中之一，從原本的有機大豆，轉作短期葉菜類，像是櫻桃蘿蔔、白玉蘿蔔、蕎麥、羽衣甘藍等，最近已經可以收成。

農民柯春伎說，馬太鞍濕地位於流域最末端，沖刷沉積的都是最細的土，但她不悲觀，就是努力重建，對於農改場提供的技術也很樂意嘗試，覺得若沒把土壤給顧好，會愧對祖先。

她說，種植櫻桃蘿蔔前期曾經因為水太多裂開，溫度忽高忽低也讓蔬菜生長不穩定，幸好經過專家指導都獲得改善。短期蔬菜的好處是很快就能採收有收入，感謝有機通路很友善，提供不錯的價格，也會溝通需求品項，確保作物種得出也賣得掉。

花蓮農改場副場長宣大平說，在災區設置7處試驗田，補充有機質、調整酸鹼度，也嘗試不同農法，包括使用無人機撒播及滴灌設施技術，協助農民盡速復耕，恢復原來生活，之後農糧署也會有輔導措施，共同幫助農民。

行政院政委陳金德今天也到瑪布隆農場採收白玉蘿蔔，分享農友喜悅，還大口試吃櫻桃蘿蔔，直說好吃。他肯定復耕成果，表示被洪災肆虐的田區，經過土壤改良，也能種出高經濟價值、高品質的作物。

行政院政委陳金德（右）今天參觀花蓮光復鄉瑪布隆農場，下田採收農民復耕的白玉蘿蔔。記者王燕華／攝影
行政院政委陳金德（右）今天參觀花蓮光復鄉瑪布隆農場，下田採收農民復耕的白玉蘿蔔。記者王燕華／攝影
行政院政委陳金德（中）今天參觀花蓮光復鄉瑪布隆農場，與農民分享復耕後採收的喜悅。記者王燕華／攝影
行政院政委陳金德（中）今天參觀花蓮光復鄉瑪布隆農場，與農民分享復耕後採收的喜悅。記者王燕華／攝影
行政院政委陳金德（右三）今天參觀花蓮光復鄉瑪布隆農場，與農民分享復耕後採收的喜悅。記者王燕華／攝影
行政院政委陳金德（右三）今天參觀花蓮光復鄉瑪布隆農場，與農民分享復耕後採收的喜悅。記者王燕華／攝影

馬太鞍溪 花蓮 光復鄉 洪水 農民
相關新聞

