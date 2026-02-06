快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

影／陳金德赴中繼屋關懷洪災戶 災民想到家園盡毀眼眶紅

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
行政院政委陳金德（中）今天到花蓮光復鄉關懷入住中繼屋的災戶，送上禮盒提前賀年。記者王燕華／攝影
行政院政委陳金德（中）今天到花蓮光復鄉關懷入住中繼屋的災戶，送上禮盒提前賀年。記者王燕華／攝影

花蓮縣光復鄉去年發生馬太鞍堰塞湖洪災，中央在地打造兩處中繼屋，災民已陸續入住。行政院政委今天前往訪視災戶，提前賀年還送上大禮，宣布汽機車災損報廢補助加碼，也承諾會加速處理重災區土地價購。

光復年貨大街今天起展開，陳金德到場支持攤商，當場掏錢採買年糕、煙燻飛魚乾等年貨，致詞時更宣布，汽車補助從5萬元提高到10萬元，機車及微型二輪電動車從1萬元增加到2萬元，另外，為積極復甦營業的公司、商號等營利事業受災戶，也納入補助。

災後中央重新裝潢台糖舊宿舍，另在大進國小後方新建中繼戶，共41戶，農曆年前陸續有受災戶搬入，陳金德也前往探視並致送禮盒賀年。

原本住在佛祖街的陳太太紅著眼眶說，9年前丈夫退休，兩人從新北市搬來光復，所有退休金都投入，在這裡展開退休生活，沒想到一場洪水，家都沒了，她到現在想到還是心酸酸，災後幾個月，兩人沒收入，希望政府趕快完成重災區土地價購。

另一對也是住在佛祖街的高姓姊妹，災後先借住親人家，待中繼屋蓋好，昨天開心入住。妹妹說，還在適應新環境，有冰箱、冷氣等基本家電，比較苦惱的是欠缺家具，都想辦法張羅，另外，她必須上班，也會擔心重度視障的姊姊一人在家生活不方便。

台糖舊宿舍中繼屋共11戶、22間，進住3戶5間，大進國小後方共30間，預計到下周共會有21間進住，剩9間。大進村長林正立說，會爭取將中繼屋住戶獨立成1鄰，未來有任何需求，就有窗口可直接與鄉公所或縣府、中央單位爭取。

陳金德說，中繼屋如期完成，後續還增購冰箱，每戶提供專屬IH爐，室內曬衣、床、紗窗等都改善，他聽到住戶反映這裡比較潮濕，也會在洗衣區增設烘衣機，未來也會有汙水處理設施，努力照顧到基本生活需。

他說明，佛祖街一帶重災區，連同囚砂區約190公頃，多數受災戶同意下，預計以重災前市價價購，會盡速辦理。

國土署說，第二階段中繼屋工程推續推動中，將依實際需求滾動調整規模。

中央在花蓮光復鄉新建中繼屋，洪災受災戶在農曆年前陸續入住，展開新生活。記者王燕華／攝影
中央在花蓮光復鄉新建中繼屋，洪災受災戶在農曆年前陸續入住，展開新生活。記者王燕華／攝影
中央在花蓮光復鄉新建中繼屋，洪災受災戶在農曆年前陸續入住，行政院政委陳金德（中）前往關懷。記者王燕華／攝影
中央在花蓮光復鄉新建中繼屋，洪災受災戶在農曆年前陸續入住，行政院政委陳金德（中）前往關懷。記者王燕華／攝影
中央在花蓮光復鄉新建中繼屋，洪災受災戶在農曆年前陸續入住，展開新生活。記者王燕華／攝影
中央在花蓮光復鄉新建中繼屋，洪災受災戶在農曆年前陸續入住，展開新生活。記者王燕華／攝影
行政院政委陳金德（左）今天到花蓮光復鄉關懷入住中繼屋的災戶，災民想到家園盡毀，難過到頻頻拭淚。記者王燕華／攝影
行政院政委陳金德（左）今天到花蓮光復鄉關懷入住中繼屋的災戶，災民想到家園盡毀，難過到頻頻拭淚。記者王燕華／攝影

災後 陳金德 受災戶 花蓮
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中央補助48億 陳金德：宜蘭三星、礁溪汙水下水道系統今年可望啟動

影／「遲來的正義」 陳金德談公地放領一度哽咽：本來就該是農民的

重啟公地放領！全國首批「大南澳台拓地」 農民終於領到土地權狀

陸配未放棄國籍不得當立委 陳金德：應收回當選證書

相關新聞

基隆廟口夜市仁二路50人孔蓋路長期不平 8日晚全面刨鋪10小時

基隆市仁二路是單行道通往廟口夜市，因市中心管線使用及維護需求，有高達50個人孔蓋，因位市中心交通流量相當大，為降低對日間...

基隆公有地管理不善通報髒亂點達173處 全面開罰4800元起

基隆市今年1月1日起將亂丟垃圾罰鍰調升至4800元起，但多位里長反映，區里間仍存在許多公有地有管理不善，多年來造成市容髒...

影／陳金德赴中繼屋關懷洪災戶 災民想到家園盡毀眼眶紅

花蓮縣光復鄉去年發生馬太鞍堰塞湖洪災，中央在地打造兩處中繼屋，災民已陸續入住。行政院政委今天前往訪視災戶，提前賀年還送上...

台東市夜間路燈升級！雙色LED照亮中興、豐興路 市民讚不刺眼

為改善市區夜間照明不足、提升行車安全，台東市公所推動「市區路燈設施改善工程」第一期已於上月底完工，昨晚正式啟用。雙色溫設...

影／基隆今年30輛鴻華電動公車上路 2030前全數汰換花逾20億

為改善基隆市公車老舊常拋錨問題，市政府今天與鴻華先進科技簽約啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有30輛鴻華「MODE...

春節遊多良車站 乖乖停好車、走路…否則紅包繳政府

春節9天連假即將到來，返鄉與旅遊車潮湧現，台東南迴線知名景點「多良車站」預期將再現大量人潮。為避免車流壅塞回堵、影響用路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。