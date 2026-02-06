影／陳金德赴中繼屋關懷洪災戶 災民想到家園盡毀眼眶紅

花蓮縣光復鄉去年發生馬太鞍堰塞湖洪災，中央在地打造兩處中繼屋，災民已陸續入住。行政院政委今天前往訪視災戶，提前賀年還送上大禮，宣布汽機車災損報廢補助加碼，也承諾會加速處理重災區土地價購。

光復年貨大街今天起展開，陳金德到場支持攤商，當場掏錢採買年糕、煙燻飛魚乾等年貨，致詞時更宣布，汽車補助從5萬元提高到10萬元，機車及微型二輪電動車從1萬元增加到2萬元，另外，為積極復甦營業的公司、商號等營利事業受災戶，也納入補助。

災後中央重新裝潢台糖舊宿舍，另在大進國小後方新建中繼戶，共41戶，農曆年前陸續有受災戶搬入，陳金德也前往探視並致送禮盒賀年。

原本住在佛祖街的陳太太紅著眼眶說，9年前丈夫退休，兩人從新北市搬來光復，所有退休金都投入，在這裡展開退休生活，沒想到一場洪水，家都沒了，她到現在想到還是心酸酸，災後幾個月，兩人沒收入，希望政府趕快完成重災區土地價購。

另一對也是住在佛祖街的高姓姊妹，災後先借住親人家，待中繼屋蓋好，昨天開心入住。妹妹說，還在適應新環境，有冰箱、冷氣等基本家電，比較苦惱的是欠缺家具，都想辦法張羅，另外，她必須上班，也會擔心重度視障的姊姊一人在家生活不方便。

台糖舊宿舍中繼屋共11戶、22間，進住3戶5間，大進國小後方共30間，預計到下周共會有21間進住，剩9間。大進村長林正立說，會爭取將中繼屋住戶獨立成1鄰，未來有任何需求，就有窗口可直接與鄉公所或縣府、中央單位爭取。

陳金德說，中繼屋如期完成，後續還增購冰箱，每戶提供專屬IH爐，室內曬衣、床、紗窗等都改善，他聽到住戶反映這裡比較潮濕，也會在洗衣區增設烘衣機，未來也會有汙水處理設施，努力照顧到基本生活需。

他說明，佛祖街一帶重災區，連同囚砂區約190公頃，多數受災戶同意下，預計以重災前市價價購，會盡速辦理。

國土署說，第二階段中繼屋工程推續推動中，將依實際需求滾動調整規模。