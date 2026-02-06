基隆廟口夜市仁二路50人孔蓋路長期不平 8日晚全面刨鋪10小時

基隆市仁二路是單行道通往廟口夜市，因市中心管線使用及維護需求，有高達50個人孔蓋，因位市中心交通流量相當大，為降低對日間通勤及周邊商家影響，將在8日晚間10時至9日上午8時，針對愛五路至愛四路段全面刨鋪，徹底解決長期路面不平問題，請用路人提早改道。

市府工務處養護工程科長廖俊育說，仁二路為商業核心區域，車流量極大且管線布設密集。此次施作落實「道路維護四部曲：孔蓋減量、路基改善、全寬刨鋪、提升齊平」。工程團隊在前置調查該路段人手孔蓋數量有50個，為避免孔蓋過多造成路面起伏及機車打滑風險，工程採取高標準的「孔蓋管理策略」。

廖俊育說，針對這50個人手孔蓋，將配合路平降埋，未來若管線單位因維護、維修需求需露出孔蓋，必須依規向市府提出申請，經核准後才能施工，市府將嚴格控管，目標維持孔蓋降埋率達80%以上，確保路面平整度，減少車輛行經時的震動與噪音。