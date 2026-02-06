基隆公有地管理不善通報髒亂點達173處 全面開罰4800元起

基隆市今年1月1日起將亂丟垃圾罰鍰調升至4800元起，但多位里長反映，區里間仍存在許多公有地有管理不善，多年來造成市容髒亂與公共衛生隱憂。市府環保局宣布，即起將比照亂丟垃圾案件裁處金額4800元起，加強稽查各公有土地管理單位，督促落實清潔維護責任。

環保局長馬仲豪今天說，近期參加各行政區公民座談會議時，多位里長與民眾反映部分公有土地長期管理不當，雜草叢生，甚至衍生蚊蟲、蛇類出沒問題，嚴重影響住戶生活品質，盼市府能督促管理單位盡速改善。

市長謝國樑重視，責成環保局增加稽查頻率與執法力度。環保局已依全市各里長提報里內相對嚴重的公有地髒亂處展開盤查，並依廢棄物清理法規定，裁處土地管理者並督促其限期改善。

廢管科長張志遠表示，目前經里長通報的髒亂點計有173處，主要為空地、空屋未妥善維護管理，目前已開單超過20處，比照亂丟垃圾案件處4800元罰鍰，呼籲各土地管理者應善盡維護責任，共同維護市容整潔。

環保局發現，經盤查有國有財產署及其他各公有土地管理單位，將加強稽查，也要求各管理機關實質提升管理量能，透過定期清潔維護與土地活化再利用等方式改善。