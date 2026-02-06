基隆公有地管理不善通報髒亂點達173處 全面開罰4800元起
基隆市今年1月1日起將亂丟垃圾罰鍰調升至4800元起，但多位里長反映，區里間仍存在許多公有地有管理不善，多年來造成市容髒亂與公共衛生隱憂。市府環保局宣布，即起將比照亂丟垃圾案件裁處金額4800元起，加強稽查各公有土地管理單位，督促落實清潔維護責任。
環保局長馬仲豪今天說，近期參加各行政區公民座談會議時，多位里長與民眾反映部分公有土地長期管理不當，雜草叢生，甚至衍生蚊蟲、蛇類出沒問題，嚴重影響住戶生活品質，盼市府能督促管理單位盡速改善。
市長謝國樑重視，責成環保局增加稽查頻率與執法力度。環保局已依全市各里長提報里內相對嚴重的公有地髒亂處展開盤查，並依廢棄物清理法規定，裁處土地管理者並督促其限期改善。
廢管科長張志遠表示，目前經里長通報的髒亂點計有173處，主要為空地、空屋未妥善維護管理，目前已開單超過20處，比照亂丟垃圾案件處4800元罰鍰，呼籲各土地管理者應善盡維護責任，共同維護市容整潔。
環保局發現，經盤查有國有財產署及其他各公有土地管理單位，將加強稽查，也要求各管理機關實質提升管理量能，透過定期清潔維護與土地活化再利用等方式改善。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言