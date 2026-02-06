台東市夜間路燈升級！雙色LED照亮中興、豐興路 市民讚不刺眼

為改善市區夜間照明不足、提升行車安全，台東市公所推動「市區路燈設施改善工程」第一期已於上月底完工，昨晚正式啟用。雙色溫設計讓市民與駕駛都表示「不刺眼」。

市長陳銘風指出，這次改善計畫主要針對中興路5至6段及豐興路照明不足路段，結合中央節能減碳政策，全面汰換既有鈉氣燈具，新設換裝高效率LED燈具，不僅提升亮度，也降低能源消耗。

他說，燈光採用雙色溫設計，「路段黃光、路口白光」的配置原則，用於通行量較高的省道路口示範點，讓夜間行車轉向辨識度更高。

市公所表示，既有路燈多僅設於道路右側，左側照明不足，因此新設8公尺高燈桿、搭配100瓦LED燈具，每40公尺設一盞，與原有燈具交錯配置，大幅補強照明死角。

另每個燈桿基座螺栓加裝保護套，路燈管線全面地下化、埋深1公尺，並設置接地系統，兼顧行人及用電安全。

昨晚許多市民與駕駛很有感，中興路林姓住戶說「以前晚上過這段路，左側有點黑，看不到對向車，現在整條路都亮了」。駕駛說「新燈光不刺眼又明亮，比較安全」。