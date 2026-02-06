快訊

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

沈玉琳可以回家過年了！親口證實「胖8公斤」準備復工

經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次

影／基隆今年30輛鴻華電動公車上路 2030前全數汰換花逾20億

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今天與鴻華先進科技簽約啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有30輛鴻華「MODEL T 」投入市區營運。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天與鴻華先進科技簽約啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有30輛鴻華「MODEL T 」投入市區營運。記者游明煌／攝影

為改善基隆市公車老舊常拋錨問題，市政府今天與鴻華先進科技簽約啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有30輛鴻華「MODEL T」投入市區營運，每輛車1千萬元，加上充電樁等設置，將投入逾5億元。謝國樑計畫2030年前將所有123輛大型柴油公車全數汰換為電動公車，總經費逾20億元。

謝國樑與鴻華先進董事長李秉彥今天完成簽署，基隆市首波在今年第三季結束前導入30輛MODEL T電動公車投入市區營運，初期以八斗子、暖暖、太白莊為主的多條主要幹線與觀光路線，優化市民的日常通勤，提升公共運輸服務品質。

謝國樑說，電動公車汰換計畫不僅是基隆市公共運輸系統的升級，更可改善市民生活品質，電動公車具備低碳、低噪音與行駛平穩等優點，對於提升市區空氣品質、降低交通噪音及打造低碳宜居城市具有實質效益。

謝國樑表示，每輛車約1千萬元，還要投入充電樁設備及公車場站的整體優化改善，2030年前將所有123輛大型柴油公車全數汰換為電動公車，總經費逾20億元，將逐年推動。

李秉彥表示，「MODEL T」 充電2小時約可跑240公里，一天充一次電即可。在動力性能、續航能耗、造型設計及安全配備皆優於市場，不僅能有效降低噪音與空氣汙染，改善市區與港區周邊的行車環境，配備內輪差警示系統，搭載雷達並以聲光提示用路人與車輛。車內則有智慧報站系統，讓乘客清楚下車資訊。駕駛則有安全與輔助駕駛系統，並可協助公車場站、營運流程全面數位化，建立以數位化為基礎的公共運輸管理模式。

基隆市政府今天與鴻華先進科技簽約啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有30輛鴻華「MODEL T 」投入市區營運。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天與鴻華先進科技簽約啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有30輛鴻華「MODEL T 」投入市區營運。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天與鴻華先進科技簽約啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有30輛鴻華「MODEL T 」投入市區營運。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天與鴻華先進科技簽約啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有30輛鴻華「MODEL T 」投入市區營運。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天與鴻華先進科技簽約啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有30輛鴻華「MODEL T 」投入市區營運。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天與鴻華先進科技簽約啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有30輛鴻華「MODEL T 」投入市區營運。記者游明煌／攝影

公車 電動 公共運輸
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

基隆警近2年外縣市及網路查獲槍械占8成3 治安相對平穩

染疫慰問金普發1萬變限中低收綠批跳票 謝國樑：尊重各方意見

獨／囤積阻救災勇消殉職慘痛代價 謝國樑：參考台北、桃園訂自治條例

致祭勇消詹能傑 謝國樑泛淚：有些人用生命告訴我們什麼叫責任

相關新聞

台東市夜間路燈升級！雙色LED照亮中興、豐興路 市民讚不刺眼

為改善市區夜間照明不足、提升行車安全，台東市公所推動「市區路燈設施改善工程」第一期已於上月底完工，昨晚正式啟用。雙色溫設...

影／基隆今年30輛鴻華電動公車上路 2030前全數汰換花逾20億

為改善基隆市公車老舊常拋錨問題，市政府今天與鴻華先進科技簽約啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有30輛鴻華「MODE...

春節遊多良車站 乖乖停好車、走路…否則紅包繳政府

春節9天連假即將到來，返鄉與旅遊車潮湧現，台東南迴線知名景點「多良車站」預期將再現大量人潮。為避免車流壅塞回堵、影響用路...

蘇花路廊春節車流 單日估最高2萬車次

今年春節連假二月十四日至廿二日共九天，蘇花路廊將迎來返鄉車潮，公路局東區養護工程分局昨表示，今年連假首日、初一至初二有較...

蘇花安工程 總經費1000億元 拚明年動土

蘇花安工程去年啟動，過年後展開細部設計，工程涵蓋東澳至南澳、和平至和中與和仁至崇德這三個路段，尤其是和仁至崇德受四○三地...

宜蘭明星果品 黃金茂谷豐收 推買柑橘轉好禮

宜蘭頭城鎮供不應求的明星果品「黃金茂谷」今年產量豐且品質好，桶柑也大都是老欉栽種，質量均佳。頭城鎮農會過年前推出「買柑橘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。