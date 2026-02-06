影／基隆今年30輛鴻華電動公車上路 2030前全數汰換花逾20億
為改善基隆市公車老舊常拋錨問題，市政府今天與鴻華先進科技簽約啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有30輛鴻華「MODEL T」投入市區營運，每輛車1千萬元，加上充電樁等設置，將投入逾5億元。謝國樑計畫2030年前將所有123輛大型柴油公車全數汰換為電動公車，總經費逾20億元。
謝國樑與鴻華先進董事長李秉彥今天完成簽署，基隆市首波在今年第三季結束前導入30輛MODEL T電動公車投入市區營運，初期以八斗子、暖暖、太白莊為主的多條主要幹線與觀光路線，優化市民的日常通勤，提升公共運輸服務品質。
謝國樑說，電動公車汰換計畫不僅是基隆市公共運輸系統的升級，更可改善市民生活品質，電動公車具備低碳、低噪音與行駛平穩等優點，對於提升市區空氣品質、降低交通噪音及打造低碳宜居城市具有實質效益。
謝國樑表示，每輛車約1千萬元，還要投入充電樁設備及公車場站的整體優化改善，2030年前將所有123輛大型柴油公車全數汰換為電動公車，總經費逾20億元，將逐年推動。
李秉彥表示，「MODEL T」 充電2小時約可跑240公里，一天充一次電即可。在動力性能、續航能耗、造型設計及安全配備皆優於市場，不僅能有效降低噪音與空氣汙染，改善市區與港區周邊的行車環境，配備內輪差警示系統，搭載雷達並以聲光提示用路人與車輛。車內則有智慧報站系統，讓乘客清楚下車資訊。駕駛則有安全與輔助駕駛系統，並可協助公車場站、營運流程全面數位化，建立以數位化為基礎的公共運輸管理模式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言