影／基隆今年30輛鴻華電動公車上路 2030前全數汰換花逾20億

為改善基隆市公車老舊常拋錨問題，市政府今天與鴻華先進科技簽約啟動「電動公車汰換計畫」，今年下半年將有30輛鴻華「MODEL T」投入市區營運，每輛車1千萬元，加上充電樁等設置，將投入逾5億元。謝國樑計畫2030年前將所有123輛大型柴油公車全數汰換為電動公車，總經費逾20億元。

謝國樑與鴻華先進董事長李秉彥今天完成簽署，基隆市首波在今年第三季結束前導入30輛MODEL T電動公車投入市區營運，初期以八斗子、暖暖、太白莊為主的多條主要幹線與觀光路線，優化市民的日常通勤，提升公共運輸服務品質。

謝國樑說，電動公車汰換計畫不僅是基隆市公共運輸系統的升級，更可改善市民生活品質，電動公車具備低碳、低噪音與行駛平穩等優點，對於提升市區空氣品質、降低交通噪音及打造低碳宜居城市具有實質效益。

謝國樑表示，每輛車約1千萬元，還要投入充電樁設備及公車場站的整體優化改善，2030年前將所有123輛大型柴油公車全數汰換為電動公車，總經費逾20億元，將逐年推動。