女子好運成雙　尾牙抽中萬元返鄉又刮中百萬

在台北工作的台東女子甫於尾牙抽中萬元紅包，返鄉探親時拿抽中的紅包與家人集資買刮刮樂，刮中100萬元，還抱著中獎刮刮樂睡了一晚上；這也是該彩券行第10次刮出百萬大獎。

今天上午8時許，位於台東市博愛路上的彩券行，老闆賴萬成開心放鞭炮，慶祝彩券行刮刮樂第10次刮出新台幣百萬元。

賴萬成接著拿出一顆蘿蔔表示，日前關山鎮公所舉辦千人拔蘿蔔活動，一名客人去拔了一些，並送幾顆給他，祝他今年好彩頭、馬到成功，彩券行生意興隆，「蘿蔔一直都還留著，沒有吃」。

賴萬成提到，昨晚忽然有名年輕女子跑來店裡，開心地拿出一張刮中100萬元的彩券讓他影印，當作開出百萬元的證明。

女子告訴賴萬成，她在台北工作，日前公司尾牙很幸運抽中1萬元紅包，前天回台東探親與家人集資3萬8000元買一本每張2000元的刮刮樂，「就這樣忽然刮中百萬元」，抱著中獎刮刮樂睡了一晚上，昨天到店裡告知老闆好消息。

女子剛在尾牙抽中萬元紅包，又刮中百萬元刮刮樂，賴萬成表示，「運氣來時真的無法擋」，這也是他的彩券行刮出的第10張、台東今年的第1張百萬元刮刮樂。