快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

女子好運成雙　尾牙抽中萬元返鄉又刮中百萬

中央社／ 台東縣6日電

在台北工作的台東女子甫於尾牙抽中萬元紅包，返鄉探親時拿抽中的紅包與家人集資買刮刮樂，刮中100萬元，還抱著中獎刮刮樂睡了一晚上；這也是該彩券行第10次刮出百萬大獎。

今天上午8時許，位於台東市博愛路上的彩券行，老闆賴萬成開心放鞭炮，慶祝彩券行刮刮樂第10次刮出新台幣百萬元。

賴萬成接著拿出一顆蘿蔔表示，日前關山鎮公所舉辦千人拔蘿蔔活動，一名客人去拔了一些，並送幾顆給他，祝他今年好彩頭、馬到成功，彩券行生意興隆，「蘿蔔一直都還留著，沒有吃」。

賴萬成提到，昨晚忽然有名年輕女子跑來店裡，開心地拿出一張刮中100萬元的彩券讓他影印，當作開出百萬元的證明。

女子告訴賴萬成，她在台北工作，日前公司尾牙很幸運抽中1萬元紅包，前天回台東探親與家人集資3萬8000元買一本每張2000元的刮刮樂，「就這樣忽然刮中百萬元」，抱著中獎刮刮樂睡了一晚上，昨天到店裡告知老闆好消息。

女子剛在尾牙抽中萬元紅包，又刮中百萬元刮刮樂，賴萬成表示，「運氣來時真的無法擋」，這也是他的彩券行刮出的第10張、台東今年的第1張百萬元刮刮樂。

彩券行 刮刮樂 紅包
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

幾歲才會停給親戚小孩紅包？眾人曝「荷包停損點」：不是看年紀

吃頓尾牙就不適？陳宗彥腦溢血仍未脫險 醫揭「三大凶手」恐釀禍

整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

公司寒酸尾牙僅一人發一顆「薯來堡」老闆現身給驚喜…下秒全場沸騰

相關新聞

春節遊多良車站 乖乖停好車、走路…否則紅包繳政府

春節9天連假即將到來，返鄉與旅遊車潮湧現，台東南迴線知名景點「多良車站」預期將再現大量人潮。為避免車流壅塞回堵、影響用路...

蘇花路廊春節車流 單日估最高2萬車次

今年春節連假二月十四日至廿二日共九天，蘇花路廊將迎來返鄉車潮，公路局東區養護工程分局昨表示，今年連假首日、初一至初二有較...

蘇花安工程 總經費1000億元 拚明年動土

蘇花安工程去年啟動，過年後展開細部設計，工程涵蓋東澳至南澳、和平至和中與和仁至崇德這三個路段，尤其是和仁至崇德受四○三地...

宜蘭明星果品 黃金茂谷豐收 推買柑橘轉好禮

宜蘭頭城鎮供不應求的明星果品「黃金茂谷」今年產量豐且品質好，桶柑也大都是老欉栽種，質量均佳。頭城鎮農會過年前推出「買柑橘...

懷念宜蘭國寶級彩繪大師曾水源 里長特製八駿圖年畫免費索取

宜蘭市舊城區歷史人文薈萃，尤其鄂王社區長年耕耘在地文化，西門里長林銘信等人為了紀念國寶級曾水源彩繪大師，採用大師生前的八...

基隆春節市區停車場滿場將管制 避免車潮癱瘓市區交通

基隆市警察局因應農曆春節9天連假，預估有大量觀光人潮湧入廟口夜市、國門廣場、海洋廣場及東岸商場等休憩景點，警方將加強交管...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。