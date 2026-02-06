聽新聞
春節遊多良車站 乖乖停好車、走路…否則紅包繳政府
春節9天連假即將到來，返鄉與旅遊車潮湧現，台東南迴線知名景點「多良車站」預期將再現大量人潮。為避免車流壅塞回堵、影響用路安全，公路局南區養護工程分局與大武警分局攜手合作，規畫多項交通因應措施，提前部署疏導春節連假期間的觀光車流。
南區養護工程分局表示，連假期間將視車流狀況，於多良車站路段實施交通管制，南下、北上方向外側車道配合調整，以提升整體通行效率；同時開放外側路肩作為臨時停車空間，約可提供30席小型車及4席大型遊覽車停放，車輛須依現場指揮人員引導，有序停放，避免影響主線車流。
大武警分局指出，春節假期將加派警力進駐多良車站周邊，執行交通指揮與疏導，並搭配號誌控管，降低人車交織風險；同時安排機動警力巡邏，針對違規停車或影響通行行為加強取締。此外，也在重要路口設置行人徒步區，落實人車分流，讓遊客依明確動線步行進入車站，確保通行安全。
有遊客表示，春節安排南迴線旅遊，多良車站幾乎是必訪景點，但過去假日時常遇到車多、人多、停車困難的情況，「有時候為了找車位繞了好幾圈，還要擔心後方車流被擋住，壓力不小」。也有駕駛指出，曾遇到臨停拍照車輛影響通行，會車不易，認為提前規畫交通管制與人車分流，對行車安全與旅遊品質都有幫助。
警方與相關單位也特別提醒，非多良部落居民車輛，請勿駛入部落內部道路，以免影響居民日常進出與緊急動線。遊客前往多良車站，應依規畫停車後徒步進入，並盡量靠道路兩側行走，避免占用車道，造成交通受阻。
