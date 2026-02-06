快訊

經典賽／上屆帶14投2旅外→本屆16投9旅外 豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

3星座馬年工作運超旺！天蠍享受工作、他只要嘗試就成功

聽新聞
0:00 / 0:00

春節遊多良車站 乖乖停好車、走路…否則紅包繳政府

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
春節連假期間多良車站路段實施交通管制，南下、北上方向外側車道配合調整；同時開放外側路肩作為臨時停車空間，約可提供30席小型車及4席大型遊覽車停放。記者尤聰光／攝影
春節連假期間多良車站路段實施交通管制，南下、北上方向外側車道配合調整；同時開放外側路肩作為臨時停車空間，約可提供30席小型車及4席大型遊覽車停放。記者尤聰光／攝影

春節9天連假即將到來，返鄉與旅遊車潮湧現，台東南迴線知名景點「多良車站」預期將再現大量人潮。為避免車流壅塞回堵、影響用路安全，公路局南區養護工程分局與大武警分局攜手合作，規畫多項交通因應措施，提前部署疏導春節連假期間的觀光車流。

南區養護工程分局表示，連假期間將視車流狀況，於多良車站路段實施交通管制，南下、北上方向外側車道配合調整，以提升整體通行效率；同時開放外側路肩作為臨時停車空間，約可提供30席小型車及4席大型遊覽車停放，車輛須依現場指揮人員引導，有序停放，避免影響主線車流。

大武警分局指出，春節假期將加派警力進駐多良車站周邊，執行交通指揮與疏導，並搭配號誌控管，降低人車交織風險；同時安排機動警力巡邏，針對違規停車或影響通行行為加強取締。此外，也在重要路口設置行人徒步區，落實人車分流，讓遊客依明確動線步行進入車站，確保通行安全。

有遊客表示，春節安排南迴線旅遊，多良車站幾乎是必訪景點，但過去假日時常遇到車多、人多、停車困難的情況，「有時候為了找車位繞了好幾圈，還要擔心後方車流被擋住，壓力不小」。也有駕駛指出，曾遇到臨停拍照車輛影響通行，會車不易，認為提前規畫交通管制與人車分流，對行車安全與旅遊品質都有幫助。

警方與相關單位也特別提醒，非多良部落居民車輛，請勿駛入部落內部道路，以免影響居民日常進出與緊急動線。遊客前往多良車站，應依規畫停車後徒步進入，並盡量靠道路兩側行走，避免占用車道，造成交通受阻。

台東南迴線知名景點「多良車站」春節期間預期將再現大量人潮，公路局南區養護工程分局與大武警分局提前部署疏導春節連假期間的觀光車流。記者尤聰光／攝影
台東南迴線知名景點「多良車站」春節期間預期將再現大量人潮，公路局南區養護工程分局與大武警分局提前部署疏導春節連假期間的觀光車流。記者尤聰光／攝影

多良 春節 連假 交通管制
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

周末寒流影響全台大降溫 賈新興：遊日注意暴風雪 春節可望好天氣

延長線別亂插！桃市消防大竹分隊備戰春節 點名這些行為最危險

春節前夕送暖 平溪區公所陪伴獨居長者迎新春

陳其邁訪獨居長輩 市府春節前夕贈3600份禮盒

相關新聞

懷念宜蘭國寶級彩繪大師曾水源 里長特製八駿圖年畫免費索取

宜蘭市舊城區歷史人文薈萃，尤其鄂王社區長年耕耘在地文化，西門里長林銘信等人為了紀念國寶級曾水源彩繪大師，採用大師生前的八...

蘇花安工程 總經費1000億元 拚明年動土

蘇花安工程去年啟動，過年後展開細部設計，工程涵蓋東澳至南澳、和平至和中與和仁至崇德這三個路段，尤其是和仁至崇德受四○三地...

花東縱谷安全景觀大道路線大致底定 剩初鹿至東成

台9線花東縱谷安全景觀大道計畫台東端，日前有爭議的關山和鹿野外環道，路線已定案，上網招標，目前台東端僅剩初鹿至東成段尚未...

蘇花路廊春節車流 單日估最高2萬車次

今年春節連假二月十四日至廿二日共九天，蘇花路廊將迎來返鄉車潮，公路局東區養護工程分局昨表示，今年連假首日、初一至初二有較...

宜蘭明星果品 黃金茂谷豐收 推買柑橘轉好禮

宜蘭頭城鎮供不應求的明星果品「黃金茂谷」今年產量豐且品質好，桶柑也大都是老欉栽種，質量均佳。頭城鎮農會過年前推出「買柑橘...

春節遊多良車站 乖乖停好車、走路…否則紅包繳政府

春節9天連假即將到來，返鄉與旅遊車潮湧現，台東南迴線知名景點「多良車站」預期將再現大量人潮。為避免車流壅塞回堵、影響用路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。