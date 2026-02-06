宜蘭明星果品 黃金茂谷豐收 推買柑橘轉好禮

宜蘭頭城鎮供不應求的明星果品「黃金茂谷」今年產量豐且品質好，桶柑也大都是老欉栽種，質量均佳。頭城鎮農會過年前推出「買柑橘轉好禮」，買柑橘或搭配頭圍農驛館商品滿一千元，即可獲得一次轉盤抽獎，獎品包含新品橘烤披薩及特色農產等好禮。

頭城鎮依山傍海，海風挾帶微量鹽霧沉降於果園，為柑橘帶來天然養分，所以能夠栽培出果肉柔軟細緻、風味濃郁的柑橘果品，尤其頭城黃金茂谷與其他地方不同，水分飽滿且甜度高，每年上市都很搶手。

今年氣候適宜，產量比去年成長約百分之五十，甜度十二度，距離農曆春節不到兩周，嘗鮮正是時候。

頭城鎮農會總幹事吳立民指出，黃金茂谷與桶柑都是農會新春檔期的明星果品，其中黃金茂谷歷經十三年栽培試驗，近年在農友用心栽培，以及技術持續精進下，是品質穩定、產量良好的成熟階段。

頭城鎮黃金茂谷栽培面積約十公頃，年產量二十萬台斤；桶柑生產面積約十二公頃，多為三十至五十年以上的大顆老欉，產量約十五萬台斤。

縣府農業處表示，黃金茂谷依規格不同，每台斤售價六十至九十元，桶柑每台斤售價四十至六十元，並推出五斤裝及十斤裝供民眾選購，民眾可至「頭圍農驛品網路商城」線上訂購或洽頭圍農驛品牌館。