蘇花安工程 總經費一千億元 拚明年動土

蘇花安工程去年啟動，過年後展開細部設計，工程涵蓋東澳至南澳、和平至和中與和仁至崇德這三個路段，尤其是和仁至崇德受四○三地震影響，特別避開崩塌山地，總經費高達一千億元，最快預計明年上半年開始動土，預計二○三二年通車，提供民眾安全回家的路。

蘇花安全線長度約卅公里，其中隧道長度約十五公里，採南下、北上雙向配置，實際隧道總長加計橫坑後，接近四十公里，隧道比例相當高。道路全線約三分之二位於花蓮境內，設計速率為時速七十公里，並比照蘇花改設置緊急停靠路肩。

蘇花改工程處長李宗仁表示，和平至和中路段已完成與地方部落的協商會議，並與台泥公司接近取得共識，相關配套持續整合。至於受地震重創的和仁至崇德路段，地形與地質變化劇烈，細部設計階段將避開崩塌山地，調整部分線形與設施位置，以降低未來天災對通行安全的影響。

其中，用於通風與緊急逃生的橫坑原規畫設於匯德隧道北口，該處正是四○三地震最大坍方區域，目前正重新檢討設置位置，避免未來重大天災影響通行，完成調整後將提報交通部，盼能加快後續工程啟動。

施工方式也將導入較自動化的隧道機具，可以縮短傳統施工時間，目標是二○三二年通車，預計二○三四年把蘇花改、蘇花安路段串連起來。蘇花安沿線會增加服務區等，讓遊客能到各站點休息、旅遊。