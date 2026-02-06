聽新聞
0:00 / 0:00

蘇花安工程 總經費一千億元 拚明年動土

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
蘇花安路段經過山區，隧道比例相當高。示意圖／公路局提供
蘇花安路段經過山區，隧道比例相當高。示意圖／公路局提供

蘇花安工程去年啟動，過年後展開細部設計，工程涵蓋東澳至南澳、和平至和中與和仁至崇德這三個路段，尤其是和仁至崇德受四○三地震影響，特別避開崩塌山地，總經費高達一千億元，最快預計明年上半年開始動土，預計二○三二年通車，提供民眾安全回家的路。

蘇花安全線長度約卅公里，其中隧道長度約十五公里，採南下、北上雙向配置，實際隧道總長加計橫坑後，接近四十公里，隧道比例相當高。道路全線約三分之二位於花蓮境內，設計速率為時速七十公里，並比照蘇花改設置緊急停靠路肩。

蘇花改工程處長李宗仁表示，和平至和中路段已完成與地方部落的協商會議，並與台泥公司接近取得共識，相關配套持續整合。至於受地震重創的和仁至崇德路段，地形與地質變化劇烈，細部設計階段將避開崩塌山地，調整部分線形與設施位置，以降低未來天災對通行安全的影響。

其中，用於通風與緊急逃生的橫坑原規畫設於匯德隧道北口，該處正是四○三地震最大坍方區域，目前正重新檢討設置位置，避免未來重大天災影響通行，完成調整後將提報交通部，盼能加快後續工程啟動。

施工方式也將導入較自動化的隧道機具，可以縮短傳統施工時間，目標是二○三二年通車，預計二○三四年把蘇花改、蘇花安路段串連起來。蘇花安沿線會增加服務區等，讓遊客能到各站點休息、旅遊。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國研院攜手企業 強化台灣高效能運算與工程研發能量

東元開年奪大單 獲東南亞25億元Data Center專案

南水分署推台南海淡廠 盼南檢續扮採購案守門人

台66楊梅段及台7榮華段夜間施工 部分路段管制

相關新聞

基隆春節市區停車場滿場將管制 避免車潮癱瘓市區交通

基隆市警察局因應農曆春節9天連假，預估有大量觀光人潮湧入廟口夜市、國門廣場、海洋廣場及東岸商場等休憩景點，警方將加強交管...

太魯閣403地震重建 綠水遊憩區局部開放

前年四○三地震重創太魯閣國家公園及台八線中橫公路，多個景點、步道持續搶修。農曆春節前，中橫沿線的綠水遊憩區，包括綠水展示...

蘇花路廊春節車流 單日估最高兩萬車次

今年春節連假二月十四日至廿二日共九天，蘇花路廊將迎來返鄉車潮，公路局東區養護工程分局昨表示，今年連假首日、初一至初二有較...

蘇花安工程 總經費一千億元 拚明年動土

蘇花安工程去年啟動，過年後展開細部設計，工程涵蓋東澳至南澳、和平至和中與和仁至崇德這三個路段，尤其是和仁至崇德受四○三地...

懷念宜蘭國寶級彩繪大師曾水源 里長特製八駿圖年畫免費索取

宜蘭市舊城區歷史人文薈萃，尤其鄂王社區長年耕耘在地文化，西門里長林銘信等人為了紀念國寶級曾水源彩繪大師，採用大師生前的八...

花東縱谷安全景觀大道路線大致底定 剩初鹿至東成

台9線花東縱谷安全景觀大道計畫台東端，日前有爭議的關山和鹿野外環道，路線已定案，上網招標，目前台東端僅剩初鹿至東成段尚未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。