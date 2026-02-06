聽新聞
蘇花路廊春節車流 單日估最高兩萬車次

聯合報／ 記者王思慧邱書昱楊正海／連線報導
公路局預估東區養護工程分局預估，今年春節連假第1天及初一至初二（17至18日）有較大南下車流；北返車潮則集中於初三至初五（19至21日），預估車流量最高約2萬車次。圖／資料畫面、警方提供

今年春節連假二月十四日至廿二日共九天，蘇花路廊將迎來返鄉車潮，公路局東區養護工程分局昨表示，今年連假首日、初一至初二有較大南下車流；北返車潮集中初三至初五，預估車流量最高約二萬車次，推出國道假日客運板橋往花蓮路線六折票價優惠，盼緩解車潮。

東工分局預估，春節連假前段二月十三日至十六日為南下返鄉潮，十七日初一南下車流最大，單日就有一萬六千六百輛次，清晨五時起出現車潮，預估下午四時後才紓解；十八日初二上午六時至中午十二時南北向車流量也多。連假後段以北返為主，廿一日初五北上交通量上看二萬一千輛次，車輛集中在晚上十時至隔天凌晨一時。

為鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，台北區監理所花蓮監理站表示，國道客運「一九一八」推出春節優惠，十三日至廿二日提供六折票價，單程票價三百三十元；二二八連假二月廿六日至三月一日則享八十五折優惠。

一九一八客運發車時間為板橋站上午十時、花蓮轉運站下午四時，停靠站有南港轉運站西站、宜蘭縣蘇澳鎮馬賽路、鎮立游泳池、蘇澳轉運站、南澳郵局、花蓮縣新城火車站、北埔站及花蓮轉運站，每班車有三十個座位。

台北市今年春節人潮以走春參拜為重點，動物園、關渡宮及陽明山花季將迎來人潮，陽明山花季昨在花鐘廣場開幕，展期至三月十五日，今年花季以「春光花語」為主題，花況已開約五成，預計春節期間花況會比較好，吸引大量人潮，公園處提醒，山區停車位有限，建議民眾多利用大眾運輸前往。

交通局指出，過年期間北市車潮易塞路段，若是晴天為市民大道、民族西、民權東、民生東等二十處路段，雨天則是光復南北路、羅斯福、復興南北等三十四處地點；春節期間路邊停車格，除夕全市路邊停車格均暫停收費，其他春節假期，除原周日收費的路邊停車格部分路段維持收費外，其餘均暫停收費。

