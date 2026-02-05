懷念宜蘭國寶級彩繪大師曾水源 里長特製八駿圖年畫免費索取

宜蘭市舊城區歷史人文薈萃，尤其鄂王社區長年耕耘在地文化，西門里長林銘信等人為了紀念國寶級曾水源彩繪大師，採用大師生前的八駿圖，委由彰師大教授陳世強設計，印製成非常討喜的年畫，也可做為春聯或收藏品，限量500份，在楊士芳紀念林園B棟1樓提供民眾免費索取。

曾水源先生出生於昭和元年1926年，24歲開始承襲彩繪廟宇家業至60歲退休，縣內外大小廟宇的畫梁彩繪畫作出自其手，不計其數。他以傳統桐油煮漆法煉漆著色聞名，充滿台灣特色，彩繪技術獨特，2012年8月獲宜蘭縣文化資產審議委員會登錄為宜蘭縣傳統藝術保存者。

宜蘭市鄂王社區發展協會執行宜蘭縣地方文化館業務時，以宜蘭舊城傳統匠師及社區耆老進行訪談調查，結集為「曾水源的彩繪人生」流傳後世了解宜蘭傳統寺廟彩繪的價值。

今年剛好馬年，曾水源生前有許多關於馬的彩繪，里長林銘信為紀念這位彩繪大師，自費請國立彰化師範大學陳世強教授設計。陳世強表示，這幅畫是12年前曾水源老師在世時為社區所畫製的「八駿圖」，年畫上「寶馬獻瑞」4個字是曾水源畫師早年取的，意思是有8匹馬各帶著8種不同寶物，搭配年畫「祈求吉慶」與「合境平安」字語，很喜氣。

陳世強說，國寶畫師與歷史人物為宜蘭留下了非常重要的文化資產，曾水源畫師生前常說，希望藝術能一代傳一代，也就是「飲水思源」，曾老師的名字也是由此而來，「傳承」是製作這份年畫最大的期待與目的。

市長陳美玲表示，曾水源彩繪國寶對宜蘭廟宇藝術貢獻非常大，這是重要的歷史傳承，而鄂王社區也產生很多歷史人文，透過傳承把過往的珍貴歷史找回來，「寶馬獻瑞」台語諧音有一點像跑馬，帶給大家祝福。