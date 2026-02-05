快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆春節市區停車場滿場將「總量管制」，避免車潮癱瘓市區交通。圖／警方提供
基隆春節市區停車場滿場將「總量管制」，避免車潮癱瘓市區交通。圖／警方提供

基隆市警察局因應農曆春節9天連假，預估有大量觀光人潮湧入廟口夜市、國門廣場、海洋廣場及東岸商場等休憩景點，警方將加強交管，一旦市區停車場滿場將彈性實施仁一路小型車禁止右轉愛三路，避免暴增的車潮癱瘓市區交通。

市警第一分局今天公布春節交管措施，為讓市區交通順暢，針對廟口夜市、海洋廣場、國門廣場周邊易壅塞路段（愛三路、仁五路、仁一路段等）、觀光景點（國門廣場、海洋廣場）與博愛、東岸以及信義國小停車場之周邊加派交通崗警力執行疏導、管制。

副分局長李惠煌說，停車場滿場時，將實施入場總量管制，請遊客多加利用廟口周圍其他停車場，如六合、西三、獅球路及成功停車場，節省等待停車位的時間。

警方說，觀光車潮主要都是從國1出大業隧道後，從東岸高架橋進入市區，在停車場滿場後將彈性實施仁一路小型車禁止右轉愛三路之交通管制，以避免驟增車潮癱瘓市區交通。

第一分局分局長温基興呼籲，春節連假期間請民眾多搭乘大眾公共運輸系統，以減少車流避免交通壅塞，警方將加強路口淨空、取締違規停車，請用路人遵守交通規則，配合交通指揮人員疏導及管制措施。

警方表示，市區道路壅塞回堵時，將即時通報警廣提供用路人作為隨時掌握路況之參考，民眾若發現道路壅塞或交通事故，請撥打110報案電話，警方將立即到場協助恢復行車順暢。

基隆春節市區停車場滿場將「總量管制」，避免車潮癱瘓市區交通，圖為市區停車場分布。圖／警方提供
基隆春節市區停車場滿場將「總量管制」，避免車潮癱瘓市區交通，圖為市區停車場分布。圖／警方提供
基隆春節市區停車場滿場將「總量管制」，避免車潮癱瘓市區交通。圖／警方提供
基隆春節市區停車場滿場將「總量管制」，避免車潮癱瘓市區交通。圖／警方提供

停車場 春節 車潮 基隆
相關新聞

舊門牌40年沒掉…基隆換新門牌馬上脫落挨批「掉漆」 市府回應了

基隆市舊門牌使用逾40年，去年9月起各區陸續換新門牌，但有民眾反映新門牌安裝沒不久就脫落，施工品質十分粗糙，議員施偉政表...

太魯閣403地震重建 綠水遊憩區局部開放

前年四○三地震重創太魯閣國家公園及台八線中橫公路，多個景點、步道持續搶修。農曆春節前，中橫沿線的綠水遊憩區，包括綠水展示...

基隆春節市區停車場滿場將管制 避免車潮癱瘓市區交通

基隆市警察局因應農曆春節9天連假，預估有大量觀光人潮湧入廟口夜市、國門廣場、海洋廣場及東岸商場等休憩景點，警方將加強交管...

花東縱谷安全景觀大道路線大致底定 剩初鹿至東成

台9線花東縱谷安全景觀大道計畫台東端，日前有爭議的關山和鹿野外環道，路線已定案，上網招標，目前台東端僅剩初鹿至東成段尚未...

守候多年終圓夢 台東縣有耕地放領今起公告

台東縣政府今起正式公告辦理「縣有耕地放領」，讓長期承租縣有耕地的農民，有機會取得土地所有權。對許多農民來說，這是一生耕作...

蘇花安細部設計年後啟動 和仁至崇德段避開地震崩塌處重規畫

蘇花安工程去年啟動，過年後展開細部設計，工程涵蓋東澳至南澳、和平至和中與和仁至崇德這三個路段，尤其是和仁至崇德受403地...

