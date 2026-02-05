台電點亮長輩的家 台東區處也送暖幫電路檢修

快訊

中央社／ 台東縣5日電

台電不僅肩負穩定供電使命，還幫弱勢家庭點亮家，台東區處協助居家簡易電路檢修，降低長輩用電風險。

台電台東區處結合專業所長，與一粒麥子基金會共同推動「居家簡易電路檢修服務」，這幾天協助長者進行燈具更換、插座與線路檢查，以及用電安全宣導，從細節著手守護居家安全，實質降低長者用電風險，讓關懷不只停留在一天，而是延伸到日常生活中。

台電台東區處長趙淑芬告訴中央社記者，台電不僅肩負穩定供電使命，更重視在地關懷與社會責任；台東地區幅員遼闊、人口高齡化明顯，區處同仁希望透過實際行動，將專業服務與人情溫度送進社區，讓長者在熟悉的家中，也能感受到社會支持與守護。

台東區處表示，除幫長輩檢修電器外，今天也攜手「一粒麥子社會福利慈善事業基金會」，共同舉辦「為愛發光－獨居老人關懷系列活動」，透過圍爐餐敘、陪伴互動與居家安全服務，為長者送上溫暖新春祝福。

台東區處表示，未來將持續結合企業專業與志工力量，深化與在地社福團體合作，推動更多貼近需求的關懷行動，落實企業社會責任，為台東注入持續且溫暖的正向力量。

台東 台電 用電 獨居老人
