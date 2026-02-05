快訊

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

聽新聞
0:00 / 0:00

守候多年終圓夢 台東縣有耕地放領今起公告

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府今起正式公告辦理「縣有耕地放領」，讓長期承租縣有耕地的農民，有機會取得土地所有權。圖／台東縣政府提供
台東縣政府今起正式公告辦理「縣有耕地放領」，讓長期承租縣有耕地的農民，有機會取得土地所有權。圖／台東縣政府提供

台東縣政府今起正式公告辦理「縣有耕地放領」，讓長期承租縣有耕地的農民，有機會取得土地所有權。對許多農民來說，這是一生耕作的盼望，也是「耕者有其田」夢想的實現。

縣長饒慶鈴表示，農業是縣內很重要的根基，許多農民一輩子守著土地耕作，卻一直沒有真正的所有權。縣府加速公地放領作業不只是法規上的落實，更是回應農民多年期盼的重要承諾。

中央日前重啟「公地放領」政策後，縣府立即展開前置作業，針對法規、程序及實務面逐一盤點，昨天獲行政院核定後，今天正式辦理公告作業。

縣府地政處說明，即日起依法辦理放領公告，並主動通知符合資格的承租人提出申請。後續將進行現地調查及繳價程序，農民只要繳清地價，即可取得土地所有權。

不少農民表示，等了這麼久，終於可以真正成為自己土地的主人，心裡 終於踏實了，也有農民笑稱，「等了幾十年，這塊田終於是我的了」。

縣府提醒，申請過程將由專人協助，非承租農民不得隨意進入公告土地範圍，確保公平、順利辦理。

農民 公地放領 行政院 台東
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中職／樂天桃猿台東春訓 將抽空指導在地小球員

老幼都照顧！台東「樂齡社福大樓」 今年10月前營運

台東消防換新帥 基層出身的盧東發正式接棒局長一職

【重磅快評】台東取代苗栗變天龍國 分級表「喬」味十足

相關新聞

舊門牌40年沒掉…基隆換新門牌馬上脫落挨批「掉漆」 市府回應了

基隆市舊門牌使用逾40年，去年9月起各區陸續換新門牌，但有民眾反映新門牌安裝沒不久就脫落，施工品質十分粗糙，議員施偉政表...

太魯閣403地震重建 綠水遊憩區局部開放

前年四○三地震重創太魯閣國家公園及台八線中橫公路，多個景點、步道持續搶修。農曆春節前，中橫沿線的綠水遊憩區，包括綠水展示...

花東縱谷安全景觀大道路線大致底定 剩初鹿至東成

台9線花東縱谷安全景觀大道計畫台東端，日前有爭議的關山和鹿野外環道，路線已定案，上網招標，目前台東端僅剩初鹿至東成段尚未...

守候多年終圓夢 台東縣有耕地放領今起公告

台東縣政府今起正式公告辦理「縣有耕地放領」，讓長期承租縣有耕地的農民，有機會取得土地所有權。對許多農民來說，這是一生耕作...

蘇花安細部設計年後啟動 和仁至崇德段避開地震崩塌處重規畫

蘇花安工程去年啟動，過年後展開細部設計，工程涵蓋東澳至南澳、和平至和中與和仁至崇德這三個路段，尤其是和仁至崇德受403地...

南迴公路通車5年迎嚴峻考驗！海侵、地質變化…路基位移龜裂還下陷

台9線南迴公路台東端截彎取直及拓寬工程完工通車至今約5年，原本大幅提升行車順暢與安全性，卻也隨時間推移，逐漸面臨嚴峻的自...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。