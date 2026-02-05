守候多年終圓夢 台東縣有耕地放領今起公告

台東縣政府今起正式公告辦理「縣有耕地放領」，讓長期承租縣有耕地的農民，有機會取得土地所有權。對許多農民來說，這是一生耕作的盼望，也是「耕者有其田」夢想的實現。

縣長饒慶鈴表示，農業是縣內很重要的根基，許多農民一輩子守著土地耕作，卻一直沒有真正的所有權。縣府加速公地放領作業不只是法規上的落實，更是回應農民多年期盼的重要承諾。

中央日前重啟「公地放領」政策後，縣府立即展開前置作業，針對法規、程序及實務面逐一盤點，昨天獲行政院核定後，今天正式辦理公告作業。

縣府地政處說明，即日起依法辦理放領公告，並主動通知符合資格的承租人提出申請。後續將進行現地調查及繳價程序，農民只要繳清地價，即可取得土地所有權。

不少農民表示，等了這麼久，終於可以真正成為自己土地的主人，心裡 終於踏實了，也有農民笑稱，「等了幾十年，這塊田終於是我的了」。

縣府提醒，申請過程將由專人協助，非承租農民不得隨意進入公告土地範圍，確保公平、順利辦理。