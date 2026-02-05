花東縱谷安全景觀大道路線大致底定 剩初鹿至東成

快訊

中央社／ 台東縣5日電
台9線花東縱谷安全景觀大道計畫台東端路線已大致定案，在鹿野段部分，將原永樂路線往西調整，至於跨越鹿鳴溪、打隧道至初鹿路線不變。中央社
台9線花東縱谷安全景觀大道計畫台東端路線已大致定案，在鹿野段部分，將原永樂路線往西調整，至於跨越鹿鳴溪、打隧道至初鹿路線不變。中央社

台9線花東縱谷安全景觀大道計畫台東端，日前有爭議的關山和鹿野外環道，路線已定案，上網招標，目前台東端僅剩初鹿至東成段尚未和居民取得共識。

行政院105年核定台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫，以原有的台9線路廊為基礎，進行道路拓寬和結合當地景觀、人文、生態的安全道路，僅有部分地方因在密集市區捨棄原路線採取外環道。

台東端主要工程有池上大橋改建、關山外環道結合戰備跑道、瑞源至鹿野段，鹿野至初鹿段、初鹿至東成路段、東成至賓朗路段及賓朗外環道。

其中關山外環道因國防部建議提升為戰備跑道，引發地方抗議，鹿野外環道因計畫擴寬永安村的永樂路，必須拆除民宅引起抗議，初鹿至東成段也同樣面臨影響民宅問題遭民眾抗議。

公路局關山工務段長林進芳今天告訴中央社記者，關山外環道部分，因國防部宣布暫緩提升戰備跑道計畫，民眾也不再抗議，公路局將按照原計畫推動；鹿野段部分，將原永樂路線往西調整，避開拆除民宅，至於跨越鹿鳴溪、打隧道至初鹿路線不變，1月26日辦理上網招標流標，目前配合辦理後續發包作業中。

台東工務段長周建勳表示，原本預計2月完工的賓朗外環道，受缺工影響將延至6月通車；至於東成至初鹿路段還要和鄉民取得共識，才會進行發包工程。

林進芳、周建勳表示，台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫台東端，除了東成至初鹿段外，其餘路線大致底定，有的已經完工，有的施工和發包中。

台東 國防部 花東縱谷 行政院
