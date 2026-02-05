舊門牌40年沒掉…基隆換新門牌馬上脫落挨批「掉漆」 市府回應了

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民眾反映新門牌安裝不久脫落、施工品質粗糙。圖／施偉政提供
基隆市舊門牌使用逾40年，去年9月起各區陸續換新門牌，但有民眾反映新門牌安裝沒不久就脫落，施工品質十分粗糙，議員施偉政表示，僅以雙面泡棉膠黏貼太「掉漆」，過於草率。基隆市政府表示，會加強督促施工廠商的施作品質。

民眾反映，新門牌才剛裝沒多久，有的的掉在地上，有的一碰就脫落，根本是「紙糊的」，門牌不僅是地址標示，更是城市景觀的一部分，應兼顧美感、耐用與施工品質，但從際安裝情況來看，新門牌材質單薄、質感粗糙，與原先市府政策訴求有明顯落差。

施偉政表示，基隆門板往往有鏽蝕或積灰，安裝門牌的人員沒有確實清理，就草率的將門牌黏上，造成各式各樣的門牌安裝亂象，舊門牌40年都沒有掉，新門牌不到幾天就掉，就是因為門牌的固定方式竟僅以雙面泡棉膠直接黏貼於牆面或門板。

施偉政說，基隆多數社區長年經歷日曬雨淋，牆面狀況不一，施工前是否確實清潔、是否評估黏著強度與耐候性，顯然未被妥善考量。結果導致門牌剛裝上不久便接連掉落，不僅影響市容，更可能衍生安全疑慮。在規畫與驗收欠缺把關，浪費公帑、敷衍了事，市府應立即全面檢討新制門牌的材質、設計與施工方式，改善品質。

市府民政處長呂謦煒表示，謝謝議員的關心，民政處會加強督促施工廠商的施作品質。

民眾反映新門牌安裝不久脫落、施工品質粗糙。圖／施偉政提供
門牌 基隆 議員
