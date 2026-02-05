蘇花安細部設計年後啟動 和仁至崇德段避開地震崩塌處重規畫

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
蘇花安路段經過山區，隧道比例相當高，圖為示意圖。圖／公路局提供
蘇花安工程去年啟動，過年後展開細部設計，工程涵蓋東澳至南澳、和平至和中與和仁至崇德這三個路段，尤其是和仁至崇德受403地震影響，特別避開崩塌山地，總經費高達1000億元，最快預計在明年上半年開始動土，預計2032年通車，提供民眾安全回家的路。

蘇花改工程處長李宗仁表示，蘇花公路安全提升計畫經過行政院核定，整個計畫的總經費是1056.48億元，這次的經費受到物料、缺工跟整個工資的問題，行政院要求妥善規畫，除了經費的掌控外，施工期程管控也希望如期如質完成。

李宗仁指出，和平至和中路段已完成與地方部落的協商會議，並與台泥公司接近取得共識，相關配套正持續整合中。至於受403地震重創的和仁至崇德路段，地形與地質變化劇烈，細部設計階段將避開崩塌山地，調整部分線形與設施位置，以降低未來天災對通行安全的影響。

其中，用於通風與緊急逃生的橫坑原規畫設於匯德隧道北口，該處正是403地震最大坍方區域，目前正重新檢討設置位置，避免未來重大天災影響通行，完成調整後將提報交通部，盼能加快後續工程啟動。施工方式也將導入較自動化的隧道機具，以縮短傳統施工時間，目標2032年通車，預計2034年把蘇花改、蘇花安路段串連起來。

蘇花安全線長度約30公里，其中隧道長度約15公里，採南下、北上雙向配置，實際隧道總長加計橫坑後，接近40公里，隧道比例相當高。道路全線約三分之二位於花蓮境內，設計速率為時速70公里，並比照蘇花改設置緊急停靠路肩。

蘇改處指出，蘇花安沿線會增加服務區等，讓遊客能到各站點休息、旅遊；外環銜接太魯閣大橋北側，也會迴避崇德遺址。中仁隧道南口以橋梁跨越大清水溪，以隧道通過國家公園及地質敏感區等。

各路段中，東澳至南澳1號隧道洞口將避開保安林與聚落，和平工業區則規畫設置匝道銜接；和仁至崇德路段從中仁隧道南口延伸至太魯閣大橋；行經台9線159.3公里坍方區，將加強地質調查並調整路線。工程單位預計今年完成東澳至南澳段細部設計，逐步推進後續工程。

蘇花安和仁至崇德段中的台9線159.3公里坍方區，公路局將加強地質調查並調整路線。圖／公路局提供
蘇花安和仁至崇德段中的台9線159.3公里坍方區，公路局將加強地質調查並調整路線。圖／公路局提供

設計 蘇花安 行政院
