南迴公路通車5年迎嚴峻考驗！海侵、地質變化…路基位移龜裂還下陷

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
南迴公路台9線413.9公里處的大鳥路段，長約100公尺，因海岸侵蝕與破碎岩層影響，路基下陷情況在近期颱風後明顯加劇。記者尤聰光／攝影
南迴公路台9線413.9公里處的大鳥路段，長約100公尺，因海岸侵蝕與破碎岩層影響，路基下陷情況在近期颱風後明顯加劇。記者尤聰光／攝影

台9線南迴公路台東端截彎取直及拓寬工程完工通車至今約5年，原本大幅提升行車順暢與安全性，卻也隨時間推移，逐漸面臨嚴峻的自然考驗。受海岸侵蝕、破碎地質及極端氣候影響，部分路段陸續出現路基位移、龜裂及下陷等情形，公路單位近年來持續投入監測與工程強固，力求確保用路人安全。

南區養護工程分局副分局長王慶雄指出，南迴公路台東端部分路段臨海、地質條件較為脆弱，加上近年颱風及豪雨頻繁，使原本受力就大的路基承受更嚴重衝擊。其中，台9線413.9公里處的大鳥路段，長約100公尺，因海岸侵蝕與破碎岩層影響，路基下陷情況在近期颱風後明顯加劇。

王慶雄表示，針對大鳥路段，公路單位已分階段處理。第一階段完成低壓灌漿及緊急修補工程，暫時穩定路基，確保春節連假期間車流通行安全；第二階段則規劃施作大口徑基樁，加強臨海側路基穩定度，同時設置橫向排水管，降低坡體內部水壓，整體整治工程預計於今年底完成。

除了大鳥路段外，台9線393至394公里間的香蘭至金崙路段，也同樣面臨路基下陷問題。王慶雄指出，該路段早年採用棧橋工法，坡面集水後不易排除，長期累積造成坡體水壓偏高，進而引發局部下陷。目前已先進行簡易路面修復，維持基本通行安全，後續長期改善方案仍在進一步評估中。

王慶雄強調，2處路段雖然下陷成因不同，但都與海岸侵蝕、坡體水壓及地質條件密切相關。南分局除持續進行工程補強外，也透過定位儀器監測、定期人工巡查等方式，掌握路基變化情形，及早因應。他表示，面對自然環境的長期挑戰，將以「邊監測、邊修正」方式滾動調整，確保南迴公路行車安全不打折。

南分局除持續進行工程補強外，也透過定位儀器監測、定期人工巡查等方式，掌握路基變化情形，及早因應。記者尤聰光／攝影
南分局除持續進行工程補強外，也透過定位儀器監測、定期人工巡查等方式，掌握路基變化情形，及早因應。記者尤聰光／攝影
南迴公路台9線413.9公里大鳥路段及393至394公里間的香蘭至金崙路段等2處路段雖然下陷成因不同，但都與海岸侵蝕、坡體水壓及地質條件密切相關。記者尤聰光／攝影
南迴公路台9線413.9公里大鳥路段及393至394公里間的香蘭至金崙路段等2處路段雖然下陷成因不同，但都與海岸侵蝕、坡體水壓及地質條件密切相關。記者尤聰光／攝影
南迴公路台9線393至394公里間的香蘭至金崙路段，也同樣面臨路基下陷問題。記者尤聰光／攝影
南迴公路台9線393至394公里間的香蘭至金崙路段，也同樣面臨路基下陷問題。記者尤聰光／攝影

南迴公路 台東 颱風
