聽新聞
0:00 / 0:00

太魯閣四○三地震重建 綠水遊憩區局部開放

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
太魯閣園區內綠水步道前段250公尺恢復開放，供遊客遊憩賞景。圖／太魯閣國家公園管理處提供
太魯閣園區內綠水步道前段250公尺恢復開放，供遊客遊憩賞景。圖／太魯閣國家公園管理處提供

前年四○三地震重創太魯閣國家公園及台八線中橫公路，多個景點、步道持續搶修。農曆春節前，中橫沿線的綠水遊憩區，包括綠水展示館及綠水、綠水文山兩條步道局部區域，近日恢復開放，假日還有志工提供解說服務。

太魯閣國家公園管理處表示，配合公路局將天祥交通管制點東移至綠水，綠水遊憩區局部景點與步道恢復開放，包括中橫公路旁的綠水展示館、綠水步道及綠水文山步道前段，及綠水展示館周邊平台及停車場，都是日間開放。

太管處表示，綠水步道前段開放約二百五十公尺，從綠水端出發走到小吊橋後，須原路折返，單程步行時間約十五分鐘；綠水文山步道則從綠水端出發走到陀優恩後原路折返，單程步行時間約卅分鐘。

配合綠水遊憩區重新開放，太管處日前請志工協助整理步道，並加強解說訓練，未來假日將有志工在綠水展示館提供解說服務。

太管處強調，綠水地區僅針對結構相對穩定、風險可控的部分區域，經安全評估後局部開放，讓遊客或路過民眾在等待交通管制放行時，可賞景遊憩，請民眾配合，未開放區域切勿擅闖。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

好消息！太魯閣災後重建 綠水遊憩區局部恢復開放

中橫公路春節假期交管措施微調 天祥至太魯閣增一放行時段

太魯閣砂卡礑步道驚傳墜谷 6旬村民「連人帶車」摔落25公尺溪床

強烈冷氣團南下 北市周五前濕冷...文山、南港等可能10℃低溫

相關新聞

太魯閣四○三地震重建 綠水遊憩區局部開放

前年四○三地震重創太魯閣國家公園及台八線中橫公路，多個景點、步道持續搶修。農曆春節前，中橫沿線的綠水遊憩區，包括綠水展示...

基隆醫院藝文走廊展出李美樺14幅作品 「討海」曾獲2021基隆美展首獎

衛生福利部基隆醫院院史藝文走廊，今起展出畫家李美樺的14幅作品。其中《討海》畫作描繪基隆漁港風情，曾獲2021年基隆美展...

基隆市府修繕再生家具40件邱佩琳送弱勢 民眾：像新的很好用

基隆市環保局考量低收入戶家庭經濟負擔，今年提供40件修繕完成的再生家具，由社會處協助媒合有需求的家庭，透過回收家具再利用...

染疫慰問金普發1萬變限中低收綠批跳票 謝國樑：尊重各方意見

民進黨基隆市黨部今天開記者會指控，基隆市長謝國樑2022年參選市長時曾掛出看板「謝國樑全國首創染疫慰問金1萬元」，但上任...

鳳梨釋迦盛產遇壓力 彰化縣暖心下單130箱挺台東農民

台東鳳梨釋迦進入盛產期，為替農民穩住銷路，縣府持續替鳳梨釋迦開拓內外銷通路。繼新加坡市場深耕3年逐漸見成果後，近日再傳好...

藝術創作者郵件往返的郵遞展 基隆匯聚各國300張藝術明信片

陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自世界各地超過300張藝術明信片，來自藝術家、設計師、文學家、音樂家及各界創作者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。