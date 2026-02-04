基隆醫院藝文走廊展出李美樺14幅作品 「討海」曾獲2021基隆美展首獎

衛生福利部基隆醫院院史藝文走廊，今起展出畫家李美樺的14幅作品。其中《討海》畫作描繪基隆漁港風情，曾獲2021年基隆美展西方媒材類第1名「基隆獎」。當年因疫情威脅等因素未展出，如今才在基隆醫院公開呈現在民眾眼前。

基隆醫院表示，李美樺在基隆出生，目前定居桃園。自述在職場努力不懈20多年，後因為了照顧家人、回歸家庭，自覺逐漸失去自我。在另一半的鼓勵下重拾畫筆，懷抱著對繪畫純粹而深切的熱情，2017年起參加大大小小比賽，迄今累積50多個獎項。

基隆醫院籌辦院史藝文走廊展覽活動，邀請李美樺提供14幅作品，舉辦名為「光之所鄉」的創作個展，並在今天舉辦揭幕儀式，展期至3月31日。

「光之所鄉」展覽揭幕儀式，安排部基愛樂志工、慈濟靜思古箏社表演，以優美動人的「荷塘月色」揭開序幕。部基院長林三齊致贈感謝狀，謝謝李美樺分享創作，以及習畫心得。

李美樺說，為了持續創作與學習，她展開開車往返桃園與台中，就讀東海大學美術系研究所，學習新的繪畫語言與技法，並以膠彩作為論文創作的主要媒材。