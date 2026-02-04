快訊

陶晶瑩心疼袁惟仁名曲版稅遭「賣斷」 演藝圈這群大咖默默金援8年

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

基隆醫院藝文走廊展出李美樺14幅作品 「討海」曾獲2021基隆美展首獎

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院今天舉辦院史藝文走廊「光之所鄉」畫展揭幕活動，展出畫家李美樺的14幅作品。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦院史藝文走廊「光之所鄉」畫展揭幕活動，展出畫家李美樺的14幅作品。圖／基隆醫院提供

衛生福利部基隆醫院院史藝文走廊，今起展出畫家李美樺的14幅作品。其中《討海》畫作描繪基隆漁港風情，曾獲2021年基隆美展西方媒材類第1名「基隆獎」。當年因疫情威脅等因素未展出，如今才在基隆醫院公開呈現在民眾眼前。

基隆醫院表示，李美樺在基隆出生，目前定居桃園。自述在職場努力不懈20多年，後因為了照顧家人、回歸家庭，自覺逐漸失去自我。在另一半的鼓勵下重拾畫筆，懷抱著對繪畫純粹而深切的熱情，2017年起參加大大小小比賽，迄今累積50多個獎項。

基隆醫院籌辦院史藝文走廊展覽活動，邀請李美樺提供14幅作品，舉辦名為「光之所鄉」的創作個展，並在今天舉辦揭幕儀式，展期至3月31日。

「光之所鄉」展覽揭幕儀式，安排部基愛樂志工、慈濟靜思古箏社表演，以優美動人的「荷塘月色」揭開序幕。部基院長林三齊致贈感謝狀，謝謝李美樺分享創作，以及習畫心得。

李美樺說，為了持續創作與學習，她展開開車往返桃園與台中，就讀東海大學美術系研究所，學習新的繪畫語言與技法，並以膠彩作為論文創作的主要媒材。

她說，這段過程並不輕鬆，但讓她得以在反覆實踐中不斷精進自我，也更加確立創作的方向。她也感謝基隆醫院的邀請，讓自己的作品能在早年熟悉的城市，在充滿溫度的空間中與大眾相見。

衛生福利部基隆醫院今天舉辦院史藝文走廊「光之所鄉」畫展揭幕活動，展出畫家李美樺的14幅作品。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦院史藝文走廊「光之所鄉」畫展揭幕活動，展出畫家李美樺的14幅作品。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦院史藝文走廊「光之所鄉」畫展揭幕活動，展出畫家李美樺的14幅作品。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦院史藝文走廊「光之所鄉」畫展揭幕活動，展出畫家李美樺的14幅作品。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦院史藝文走廊「光之所鄉」畫展揭幕活動，展出畫家李美樺的14幅作品。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦院史藝文走廊「光之所鄉」畫展揭幕活動，展出畫家李美樺的14幅作品。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦院史藝文走廊「光之所鄉」畫展揭幕活動，展出畫家李美樺的14幅作品。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦院史藝文走廊「光之所鄉」畫展揭幕活動，展出畫家李美樺的14幅作品。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦院史藝文走廊「光之所鄉」畫展揭幕活動，展出畫家李美樺的14幅作品。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦院史藝文走廊「光之所鄉」畫展揭幕活動，展出畫家李美樺的14幅作品。圖／基隆醫院提供

基隆 畫家
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

基隆市府修繕再生家具40件邱佩琳送弱勢 民眾：像新的很好用

染疫慰問金普發1萬變限中低收綠批跳票 謝國樑：尊重各方意見

藝術創作者郵件往返的郵遞展 基隆匯聚各國300張藝術明信片

郵遞藝術展開幕 陽明海洋文化藝術館展出不同媒材 跨國創作明信片

相關新聞

基隆醫院藝文走廊展出李美樺14幅作品 「討海」曾獲2021基隆美展首獎

衛生福利部基隆醫院院史藝文走廊，今起展出畫家李美樺的14幅作品。其中《討海》畫作描繪基隆漁港風情，曾獲2021年基隆美展...

基隆市府修繕再生家具40件邱佩琳送弱勢 民眾：像新的很好用

基隆市環保局考量低收入戶家庭經濟負擔，今年提供40件修繕完成的再生家具，由社會處協助媒合有需求的家庭，透過回收家具再利用...

染疫慰問金普發1萬變限中低收綠批跳票 謝國樑：尊重各方意見

民進黨基隆市黨部今天開記者會指控，基隆市長謝國樑2022年參選市長時曾掛出看板「謝國樑全國首創染疫慰問金1萬元」，但上任...

鳳梨釋迦盛產遇壓力 彰化縣暖心下單130箱挺台東農民

台東鳳梨釋迦進入盛產期，為替農民穩住銷路，縣府持續替鳳梨釋迦開拓內外銷通路。繼新加坡市場深耕3年逐漸見成果後，近日再傳好...

藝術創作者郵件往返的郵遞展 基隆匯聚各國300張藝術明信片

陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自世界各地超過300張藝術明信片，來自藝術家、設計師、文學家、音樂家及各界創作者...

郵遞藝術展開幕 陽明海洋文化藝術館展出不同媒材 跨國創作明信片

財團法人陽明海運文化基金會與財團法人白鷺鷥文教基金會，合辦「信風基隆－Keelung 400 Mail Art」郵遞藝術...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。