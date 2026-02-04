基隆市府修繕再生家具40件邱佩琳送弱勢 民眾：像新的很好用

基隆市環保局考量低收入戶家庭經濟負擔，今年提供40件修繕完成的再生家具，由社會處協助媒合有需求的家庭，透過回收家具再利用，不僅減少廢棄物產生，也讓弱勢家庭有新家具過年。副市長邱佩琳今天前往弱勢家庭致贈桌椅等再生家具，民眾說，看不出是回收的，很好用。

邱佩琳今天會同社會處副處長盛慧中、環保局長馬仲豪、中山區公所與清潔隊木工班成員，到竄姓市民家中關懷慰問，致贈修繕完成的再生家具桌椅和櫃子等及生活物資、福袋及玩具，提前送上新年祝福。

環保局長馬仲豪說，今年提供40件修繕完成的再生家具，由社會處協助媒合有需求的家庭，透過回收家具再利用，不僅減少廢棄物產生，也讓資源發揮最大效益。

清潔隊代理隊長徐晉旺表示，今年共有9戶低收入戶提出申請，共修繕衣櫃、五斗櫃、鞋櫃、置物櫃、桌椅等陸續完成配送。清潔隊將市民汰換的大型廢棄家具回收後，由木工班師傅修繕再生，除提供弱勢家庭使用外，也在「美傢園」展售，並提供免費到府運送服務，去年共修繕再生家具257件，售出213件，受到民眾歡迎。