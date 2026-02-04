染疫慰問金普發1萬變限中低收綠批跳票 謝國樑：尊重各方意見

民進黨基隆市黨部今天開記者會指控，基隆市長謝國樑2022年參選市長時曾掛出看板「謝國樑全國首創染疫慰問金1萬元」，但上任後只發給3000多名中低收入戶，批「政見跳票」，欠市民17億。謝國樑回應表示，尊重各方意見，持續專注市政。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，謝國樑選前提出這項政見，基隆市當時染疫人口逾17萬6000人，扣除有領到的3000人，還有17萬多市民沒有領到錢，等於市長至少欠下市民17億，「為什麼有錢發電動車，沒錢錢還給基隆市民？」

余睿柏說，有一半的市民沒拿到慰問金，台灣習俗「欠錢不要欠過年」，但再2周就過年，盼謝市長回顧自己的競選政見，盤點有多少是完成的、有多少是半途而廢的、又有多少是根本沒做的，不要當「欠錢市長」。

基隆市長謝國樑表示，尊重各方意見，持續專注市政。

基隆市政府2023年追加減預算編列3800萬元，針對低收入及中低收入發放「染疫慰問金」1萬元，兩者占基隆市人口比例2.5%，在109年1月至111年12月的36個月期間，符合條件者共約9000人，五成染疫估算，有3千多人提出申請。