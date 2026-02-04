鳳梨釋迦盛產遇壓力 彰化縣暖心下單130箱挺台東農民

台東鳳梨釋迦進入盛產期，為替農民穩住銷路，縣府持續替鳳梨釋迦開拓內外銷通路。繼新加坡市場深耕3年逐漸見成果後，近日再傳好消息，彰化縣政府訂購130箱鳳梨釋迦，春節前夕為台東農友送暖。

縣府表示，近期鳳梨釋迦外銷受到關稅等因素影響，產地面臨價格與通路壓力，其實去年度也曾遇過類似情況。近年持續以多元通路分流、提升品質規格、強化國內市場承接作為穩定產銷的方向，同時爭取中央資源，協助農民度過市場波動。

同時為降低生產成本，也持續提供肥料補助，並補助產銷履歷驗證費用，透過優良包裝廠評鑑制度，強化分級包裝流程與品質管理，搭配農藥殘留檢驗，讓消費者買得安心，也提高市場信任度。

參與此次出貨的農民表示，這段時間大家其實壓力都不小，能有縣市政府直接下單，對產地來說真的很實在，不只是價格穩定，心裡也比較踏實。