聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東鳳梨釋迦進入盛產期，為替農民穩住銷路，縣府持續替鳳梨釋迦開拓內外銷通路。圖／台東縣政府提供
台東鳳梨釋迦進入盛產期，為替農民穩住銷路，縣府持續替鳳梨釋迦開拓內外銷通路。繼新加坡市場深耕3年逐漸見成果後，近日再傳好消息，彰化縣政府訂購130箱鳳梨釋迦，春節前夕為台東農友送暖。

縣府表示，近期鳳梨釋迦外銷受到關稅等因素影響，產地面臨價格與通路壓力，其實去年度也曾遇過類似情況。近年持續以多元通路分流、提升品質規格、強化國內市場承接作為穩定產銷的方向，同時爭取中央資源，協助農民度過市場波動。

同時為降低生產成本，也持續提供肥料補助，並補助產銷履歷驗證費用，透過優良包裝廠評鑑制度，強化分級包裝流程與品質管理，搭配農藥殘留檢驗，讓消費者買得安心，也提高市場信任度。

參與此次出貨的農民表示，這段時間大家其實壓力都不小，能有縣市政府直接下單，對產地來說真的很實在，不只是價格穩定，心裡也比較踏實。

縣府強調，鳳梨釋迦是台東重要代表性果品，未來也將持續整合企業、團體認購與國內大型通路，同時拓展海外高端市場，邀請民眾用實際購買力挺農民，讓鳳梨釋迦走得更穩、更遠。

彰化縣政府訂購130箱鳳梨釋迦，春節前夕為台東農友送暖。圖／台東縣政府提供
相關新聞

影／「遲來的正義」 陳金德談公地放領一度哽咽：本來就該是農民的

行政院重啟公地放領，首批宜蘭「大南澳台拓地」農民等待數十年，終於領到土地所有權狀。政委陳金德今天受訪時談到，爭取公地放領...

亞泥礦場補辦環評 地方憂慮山崩悲劇

礦業法修法後，亞洲水泥新城山礦場須於三年內補辦環評，亞泥昨舉行首次地方說明會。居民憂心四○三強震後礦場周邊土石崩塌，採掘...

宜蘭市周六新春揮毫送春聯 持發票或消費集點可兌換馬年福安紅包

宜蘭市公所訂2月7日在市立圖書館廣場舉辦「新春揮毫贈春聯暨文創市集活動」，當天邀請金同春書法老師現場揮毫，送春聯給民眾，...

炸山落石賭運氣？ 花蓮富世村住不安

花蓮秀林鄉富世村長期受亞泥礦場炸山影響，去年更發生炸山碎石砸中山下部落建築事件，引發族人對於居住安全的擔憂。反亞泥還我土...

中央補助48億 陳金德：宜蘭三星、礁溪汙水下水道系統今年可望啟動

宜蘭縣繼開辦宜蘭、羅東及蘇澳3處汙水下水道系統，完成接管6萬6千餘戶，行政院政委陳金德今天下午視察三星及礁溪水資源回收中...

鳳梨釋迦盛產遇壓力 彰化縣暖心下單130箱挺台東農民

台東鳳梨釋迦進入盛產期，為替農民穩住銷路，縣府持續替鳳梨釋迦開拓內外銷通路。繼新加坡市場深耕3年逐漸見成果後，近日再傳好...

