藝術創作者郵件往返的郵遞展 基隆匯聚各國300張藝術明信片

陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自世界各地超過300張藝術明信片，來自藝術家、設計師、文學家、音樂家及各界創作者，展現基隆國際港口城市所的文化深度與創意潛力，透過郵件往返形式展現藝術創作展期昨起到5月3日，為期3個月。

基隆自1626年西班牙人建立據點以來，歷經400年港都發展與時代更迭，形塑出多元而深厚的城市樣貌，今年基隆建城400周年，陽明海洋文化藝術館昨展出「信風基隆－KEELUNG 400 Mail Art」郵遞藝術展，由財團法人白鷺鷥文教基金會主辦。

自去年9月徵件，有來自台灣、日本、香港、澳門、美國、加拿大、希臘、奧地利、比利時、西班牙、喬治亞、烏克蘭等地的作品，來自藝術家、設計師、文學家、音樂家及各界創作者，呈現多元化的不同風格創作。

副市長邱佩琳分享親手創作並參與展出的兩張明信片作品，分別以基隆燈塔與磯釣為主題，「基隆燈塔」描繪建於1900年的燈塔，並結合基隆市花紫薇，串連自1626年以來的400年歷史，寓意市府如同燈塔般，肩負指引正確方向的責任；「磯釣」則描繪釣客立於岩石上迎戰風浪的畫面，象徵勇於冒險、迎難而上的精神，傳達唯有歷經挑戰，方能迎來豐收與勝利，並祝福市民年年有餘。

文化觀光局長江亭玫指出，透過書寫、繪畫、攝影、剪貼、雕刻等多元創作形式，呈現藝術家對基隆歷史、自然與文化的詮釋。