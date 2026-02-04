快訊

王滬寧見蕭旭岑 強調九二共識、反台獨基礎推動兩岸交流

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

聽新聞
0:00 / 0:00

藝術創作者郵件往返的郵遞展 基隆匯聚各國300張藝術明信片

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自全球各地超過300張藝術明信片。圖／基隆市政府提供
陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自全球各地超過300張藝術明信片。圖／基隆市政府提供

陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自世界各地超過300張藝術明信片，來自藝術家、設計師、文學家、音樂家及各界創作者，展現基隆國際港口城市所的文化深度與創意潛力，透過郵件往返形式展現藝術創作展期昨起到5月3日，為期3個月。

基隆自1626年西班牙人建立據點以來，歷經400年港都發展與時代更迭，形塑出多元而深厚的城市樣貌，今年基隆建城400周年，陽明海洋文化藝術館昨展出「信風基隆－KEELUNG 400 Mail Art」郵遞藝術展，由財團法人白鷺鷥文教基金會主辦。

自去年9月徵件，有來自台灣、日本、香港、澳門、美國、加拿大、希臘、奧地利、比利時、西班牙、喬治亞、烏克蘭等地的作品，來自藝術家、設計師、文學家、音樂家及各界創作者，呈現多元化的不同風格創作。

副市長邱佩琳分享親手創作並參與展出的兩張明信片作品，分別以基隆燈塔與磯釣為主題，「基隆燈塔」描繪建於1900年的燈塔，並結合基隆市花紫薇，串連自1626年以來的400年歷史，寓意市府如同燈塔般，肩負指引正確方向的責任；「磯釣」則描繪釣客立於岩石上迎戰風浪的畫面，象徵勇於冒險、迎難而上的精神，傳達唯有歷經挑戰，方能迎來豐收與勝利，並祝福市民年年有餘。

文化觀光局長江亭玫指出，透過書寫、繪畫、攝影、剪貼、雕刻等多元創作形式，呈現藝術家對基隆歷史、自然與文化的詮釋。

市長謝國樑表示，基隆400不僅是回顧歷史的時刻，更是向世界展示城市文化能量的重要舞台，透過明信片這項充滿溫度的媒介，讓基隆的故事被書寫、被寄送、被看見。

陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自全球各地超過300張藝術明信片。圖／基隆市政府提供
陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自全球各地超過300張藝術明信片。圖／基隆市政府提供
陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自全球各地超過300張藝術明信片。圖／基隆市政府提供
陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自全球各地超過300張藝術明信片。圖／基隆市政府提供
陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自全球各地超過300張藝術明信片。圖／基隆市政府提供
陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自全球各地超過300張藝術明信片。圖／基隆市政府提供
陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自全球各地超過300張藝術明信片。圖／基隆市政府提供
陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自全球各地超過300張藝術明信片。圖／基隆市政府提供
陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自全球各地超過300張藝術明信片。圖／基隆市政府提供
陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自全球各地超過300張藝術明信片。圖／基隆市政府提供
陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自全球各地超過300張藝術明信片。圖／基隆市政府提供
陽明海洋文化藝術館展出郵遞藝術展，匯聚來自全球各地超過300張藝術明信片。圖／基隆市政府提供

基隆 燈塔 設計師
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

郵遞藝術展開幕 陽明海洋文化藝術館展出不同媒材 跨國創作明信片

林右昌時期8年民政處長涉貪遭押 林辦：驚訝但尊重司法

基市府前民政處長王榆森涉貪羈押禁見 疑獲標案利益行賄父子交保

影／殉職勇消詹能傑公祭蓋國旗、總統頒褒揚令 劉世芳：確定入忠烈祠

相關新聞

影／「遲來的正義」 陳金德談公地放領一度哽咽：本來就該是農民的

行政院重啟公地放領，首批宜蘭「大南澳台拓地」農民等待數十年，終於領到土地所有權狀。政委陳金德今天受訪時談到，爭取公地放領...

亞泥礦場補辦環評 地方憂慮山崩悲劇

礦業法修法後，亞洲水泥新城山礦場須於三年內補辦環評，亞泥昨舉行首次地方說明會。居民憂心四○三強震後礦場周邊土石崩塌，採掘...

宜蘭市周六新春揮毫送春聯 持發票或消費集點可兌換馬年福安紅包

宜蘭市公所訂2月7日在市立圖書館廣場舉辦「新春揮毫贈春聯暨文創市集活動」，當天邀請金同春書法老師現場揮毫，送春聯給民眾，...

炸山落石賭運氣？ 花蓮富世村住不安

花蓮秀林鄉富世村長期受亞泥礦場炸山影響，去年更發生炸山碎石砸中山下部落建築事件，引發族人對於居住安全的擔憂。反亞泥還我土...

中央補助48億 陳金德：宜蘭三星、礁溪汙水下水道系統今年可望啟動

宜蘭縣繼開辦宜蘭、羅東及蘇澳3處汙水下水道系統，完成接管6萬6千餘戶，行政院政委陳金德今天下午視察三星及礁溪水資源回收中...

鳳梨釋迦盛產遇壓力 彰化縣暖心下單130箱挺台東農民

台東鳳梨釋迦進入盛產期，為替農民穩住銷路，縣府持續替鳳梨釋迦開拓內外銷通路。繼新加坡市場深耕3年逐漸見成果後，近日再傳好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。