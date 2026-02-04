快訊

王滬寧見蕭旭岑 強調九二共識、反台獨基礎推動兩岸交流

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

郵遞藝術展開幕 陽明海洋文化藝術館展出不同媒材 跨國創作明信片

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
「信風基隆－Keelung 400 Mail Art」郵遞藝術展在基隆陽明海洋文化藝術館登場，展期至5月3日。圖／陽明海洋文化藝術館
「信風基隆－Keelung 400 Mail Art」郵遞藝術展在基隆陽明海洋文化藝術館登場，展期至5月3日。圖／陽明海洋文化藝術館

財團法人陽明海運文化基金會與財團法人白鷺鷥文教基金會，合辦「信風基隆－Keelung 400 Mail Art」郵遞藝術展，陽明海洋文化藝術館今天表示，歡迎民眾進館欣賞海內外藝術家創作的明信片，共同迎接基隆400歷史時刻，展期至5月3日。

陽明海洋文化藝術館表示，信風基隆－KEELUNG 400 Mail Art郵遞藝術展，由白鷺鷥文教基金會主辦，國立台灣歷史博物館、陽明海運文化基金會、雞籠文史協進會合辦，基隆市文化基金會、中華郵政公司基隆郵局和陽明海洋文化藝術館協辦。

籌辦展覽單位去年9月起廣邀全球藝術家、設計師及文化工作者，透過明信片為載體，以書寫、繪畫、攝影、剪貼、雕刻等多元媒材，表達對基隆文化、自然與歷史的獨特觀察與藝術詮釋，結合藝術創作與文化交流，展現藝術跨越國界、語言與文化的深刻力量，進一步讓基隆的文化精神與國際創意接軌。

陽明海洋文化藝術館表示，到今年1月底共收到超過300張來自台灣、日本、香港、澳門、美國、加拿大、希臘、奧地利、比利時、西班牙、喬治亞和烏克蘭等地創作者的作品，基隆也有多名在地藝術家與文化工作者參與。

主辦單位昨天舉辦展覽開幕活動，今年適逢基隆開啟與世界連結的第400年，白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀說，基隆過去是原住民的海岸，後來是帝國的海港，今天是我們生活歷史文化的場域。400年前發生的事沒人做紀錄，400年後的今天，我們為後人留下美好記憶，邀請藝術家把創作精華濃縮在明信片上，用郵遞來串起對這片土地的愛與祝福。

策展人林磐聳表示，當全世界都不再寄明信片，假如只有台灣還在寄，未來會變成人類很重要的資產。另一名策展人陳俊良說，策展的用意就是想做一件讓改變看得到的事，期許更多人因為觀賞展覽發現更多台灣的美好。

陽明海運文化基金會董事長邱增玉表示，非常榮幸能參與合辦展覽，一起為「基隆400」這個重要的城市時刻，留下藝術的見證。基隆陽明海洋文化藝術館1915落城，在這座百年建築中舉辦展覽，與城市歷史脈絡相互呼應，更深化基隆四百年的文化意義。

基隆郵局在展場設立臨時郵局，發送限量局贈封，陽明海洋文化藝術館也提供限量紀念明信片，提供民眾蓋印紀念郵戳收藏。

「信風基隆－Keelung 400 Mail Art」郵遞藝術展在基隆陽明海洋文化藝術館登場，展期至5月3日。圖／陽明海洋文化藝術館
「信風基隆－Keelung 400 Mail Art」郵遞藝術展在基隆陽明海洋文化藝術館登場，展期至5月3日。圖／陽明海洋文化藝術館
「信風基隆－Keelung 400 Mail Art」郵遞藝術展在基隆陽明海洋文化藝術館登場，展期至5月3日。圖／陽明海洋文化藝術館
「信風基隆－Keelung 400 Mail Art」郵遞藝術展在基隆陽明海洋文化藝術館登場，展期至5月3日。圖／陽明海洋文化藝術館
「信風基隆－Keelung 400 Mail Art」郵遞藝術展在基隆陽明海洋文化藝術館登場，展期至5月3日。圖／陽明海洋文化藝術館
「信風基隆－Keelung 400 Mail Art」郵遞藝術展在基隆陽明海洋文化藝術館登場，展期至5月3日。圖／陽明海洋文化藝術館
「信風基隆－Keelung 400 Mail Art」郵遞藝術展在基隆陽明海洋文化藝術館登場，展期至5月3日。圖／陽明海洋文化藝術館
「信風基隆－Keelung 400 Mail Art」郵遞藝術展在基隆陽明海洋文化藝術館登場，展期至5月3日。圖／陽明海洋文化藝術館

基隆 藝術館 藝術家
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

林右昌時期8年民政處長涉貪遭押 林辦：驚訝但尊重司法

基市府前民政處長王榆森涉貪羈押禁見 疑獲標案利益行賄父子交保

影／殉職勇消詹能傑公祭蓋國旗、總統頒褒揚令 劉世芳：確定入忠烈祠

基隆三節敬老禮全都加倍發整年領1萬8 童子瑋再開長輩照顧政見

相關新聞

影／「遲來的正義」 陳金德談公地放領一度哽咽：本來就該是農民的

行政院重啟公地放領，首批宜蘭「大南澳台拓地」農民等待數十年，終於領到土地所有權狀。政委陳金德今天受訪時談到，爭取公地放領...

亞泥礦場補辦環評 地方憂慮山崩悲劇

礦業法修法後，亞洲水泥新城山礦場須於三年內補辦環評，亞泥昨舉行首次地方說明會。居民憂心四○三強震後礦場周邊土石崩塌，採掘...

宜蘭市周六新春揮毫送春聯 持發票或消費集點可兌換馬年福安紅包

宜蘭市公所訂2月7日在市立圖書館廣場舉辦「新春揮毫贈春聯暨文創市集活動」，當天邀請金同春書法老師現場揮毫，送春聯給民眾，...

炸山落石賭運氣？ 花蓮富世村住不安

花蓮秀林鄉富世村長期受亞泥礦場炸山影響，去年更發生炸山碎石砸中山下部落建築事件，引發族人對於居住安全的擔憂。反亞泥還我土...

中央補助48億 陳金德：宜蘭三星、礁溪汙水下水道系統今年可望啟動

宜蘭縣繼開辦宜蘭、羅東及蘇澳3處汙水下水道系統，完成接管6萬6千餘戶，行政院政委陳金德今天下午視察三星及礁溪水資源回收中...

鳳梨釋迦盛產遇壓力 彰化縣暖心下單130箱挺台東農民

台東鳳梨釋迦進入盛產期，為替農民穩住銷路，縣府持續替鳳梨釋迦開拓內外銷通路。繼新加坡市場深耕3年逐漸見成果後，近日再傳好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。