郵遞藝術展開幕 陽明海洋文化藝術館展出不同媒材 跨國創作明信片

財團法人陽明海運文化基金會與財團法人白鷺鷥文教基金會，合辦「信風基隆－Keelung 400 Mail Art」郵遞藝術展，陽明海洋文化藝術館今天表示，歡迎民眾進館欣賞海內外藝術家創作的明信片，共同迎接基隆400歷史時刻，展期至5月3日。

陽明海洋文化藝術館表示，信風基隆－KEELUNG 400 Mail Art郵遞藝術展，由白鷺鷥文教基金會主辦，國立台灣歷史博物館、陽明海運文化基金會、雞籠文史協進會合辦，基隆市文化基金會、中華郵政公司基隆郵局和陽明海洋文化藝術館協辦。

籌辦展覽單位去年9月起廣邀全球藝術家、設計師及文化工作者，透過明信片為載體，以書寫、繪畫、攝影、剪貼、雕刻等多元媒材，表達對基隆文化、自然與歷史的獨特觀察與藝術詮釋，結合藝術創作與文化交流，展現藝術跨越國界、語言與文化的深刻力量，進一步讓基隆的文化精神與國際創意接軌。

陽明海洋文化藝術館表示，到今年1月底共收到超過300張來自台灣、日本、香港、澳門、美國、加拿大、希臘、奧地利、比利時、西班牙、喬治亞和烏克蘭等地創作者的作品，基隆也有多名在地藝術家與文化工作者參與。

主辦單位昨天舉辦展覽開幕活動，今年適逢基隆開啟與世界連結的第400年，白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀說，基隆過去是原住民的海岸，後來是帝國的海港，今天是我們生活歷史文化的場域。400年前發生的事沒人做紀錄，400年後的今天，我們為後人留下美好記憶，邀請藝術家把創作精華濃縮在明信片上，用郵遞來串起對這片土地的愛與祝福。

策展人林磐聳表示，當全世界都不再寄明信片，假如只有台灣還在寄，未來會變成人類很重要的資產。另一名策展人陳俊良說，策展的用意就是想做一件讓改變看得到的事，期許更多人因為觀賞展覽發現更多台灣的美好。

陽明海運文化基金會董事長邱增玉表示，非常榮幸能參與合辦展覽，一起為「基隆400」這個重要的城市時刻，留下藝術的見證。基隆陽明海洋文化藝術館1915落城，在這座百年建築中舉辦展覽，與城市歷史脈絡相互呼應，更深化基隆四百年的文化意義。