炸山落石賭運氣？ 花蓮富世村住不安

花蓮秀林鄉富世村長期受亞泥礦場炸山影響，去年更發生炸山碎石砸中山下部落建築事件，引發族人對於居住安全的擔憂。反亞泥還我土地自救會指出，礦場開採逾半世紀，震動頻繁、落石風險升高，部落年輕人一半北漂謀生，留下者多在礦場工作，盼亞泥落實安全。

反亞泥還我土地自救會總幹事鄭文泉表示，亞泥一九七四年開採至今已五十二年，計畫持續至二○三七年，長期炸山破壞山區土質結構，使落石、坍方風險升高。尤其四○三地震後，地質更加鬆動，只要發生小地震或炸山作業，整個部落都能明顯感受到震動，「房子會抖一下」。

鄭文泉指出，目前炸山時間固定上午十一時四十分至五十分、下午五時三十分至四十分，族人雖已習以為常，但震動與噪音仍影響生活品質，讓居民長期處於不安狀態。

鄭文泉說，去年更曾發生炸山碎石砸落事件，石頭擊中民宅屋頂、土地，甚至砸壞公路旁變電箱，落石範圍幾乎涵蓋整個部落，所幸未造成人員傷亡，「每天都像在賭運氣」。

他表示，碎石曾砸到集會所、停車場、民宅、人行道等共六處，屋頂留下大洞，集會所、幼兒園與道路都在潛在威脅範圍內，讓族人擔心下一次是否會砸到人。另部落族人多在礦場從事勞動，基本安全保障不能打折。

鄭文泉坦言，亞泥確實提供就業機會，部落年輕人約一半北漂、一半留在礦場工作，應正視部落安全、改善居住品質。