亞泥礦場補辦環評 地方憂慮山崩悲劇

礦業法修法後，亞洲水泥新城山礦場須於三年內補辦環評，亞泥昨舉行首次地方說明會。居民憂心四○三強震後礦場周邊土石崩塌，採掘高度降至海拔一百二十公尺恐危及部落安全；亞泥則回應，已加強監測、修正爆破等作業，將納入意見，完善環評。

反亞泥還我土地自救會副會長白誠實指出，四○三地震過後，礦區東北角與正面地質軟弱區發生大規模土石崩落，過去亞泥曾向部落說明土石不會滑落至家戶，但去年已有石塊掉落砸到集會所與道路，族人甚至保存相關落石作為證據。

白誠實批，環評報告多流於專業文字，基層居民難以理解，更未納入太魯閣族的傳統領域與gaya（傳統規範），忽略族人長年在地的文化與生活模式。

支持亞泥的富世村民王貴芳表示，去年飛石事件確實屬於施工失誤，但亞泥事後主動說明、致歉並賠償，展現負責態度。

秀林鄉長王玫瑰表示，震後許多土石仍堆積在半山腰，鄉公所無力根治，每逢颱風或下豪雨，土就有可能滑下來，導致居民夜不能寐，深怕重演小林村或光復鄉的悲劇。

亞泥花蓮廠長陳志賢表示，新城山礦場是礦業法修法後，全台首例大型礦場補辦環評案，針對地震與極端氣候風險，亞泥已加密邊坡監測、持續蒐集地質變形與雨量數據，作為滾動式調整開採與防災策略依據。

陳志賢強調，亞泥已修正爆破作業程序、改變爆孔方向，並透過風險分級管理提高審核層級，未來若啟動關礦，將依法完成坡面穩定、水土保持與植生復育，在環境保護、居民安全與地方就業之間取得平衡。