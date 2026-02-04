聽新聞
看見幸福台灣／花蓮縣長徐榛蔚 打造友善生養環境

經濟日報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣長徐榛蔚。花蓮縣政府／提供
花蓮縣長徐榛蔚。花蓮縣政府／提供

花蓮縣長徐榛蔚重視婦幼和教育政策，「孕婦照護、學童支持、家庭養育」是她施政重中之重，年年檢討滾動調整，幾乎每年都有新亮點，今年計畫再調升托育獎勵金及疫苗補助金，徐榛蔚說，面對少子化浪潮，更要打造對青年家庭更友善的生養環境。

徐榛蔚上任後，2019年就推出「好孕三大禮」、2020年再升級為「七大好孕禮」，並整合社會處與衛生局資源依實際需求規畫，舉例而言，為體貼懷孕婦女，去年推出「醫療性凍卵補助」，提供具醫療需求者每案6萬元補助，讓女性在生育選擇上多一分彈性與保障。

進入懷孕階段後同樣持續關懷，提供7,000元營養券、成人三合一疫苗1,400元、唐氏症篩檢2,400元、母乳哺育諮詢2,000元及高風險孕產婦追蹤照護、子癲前症篩檢2,000元等補助，今年還計畫再導入每劑7,680元的孕婦RSV疫苗補助，孕婦同步提升自己與胎兒保護力。

「每位新生兒都是一份禮物」，徐榛蔚表示，花蓮面對少子女化與人口外流，不能只談口號，要把照顧真正做到位，從懷孕、生產、育兒到就學，都要有完整支持。

縣府提供生育補助2萬元，還有坐月子到宅180小時服務，減輕產婦身心負擔，另也全額補助新生兒代謝疾病篩檢，提供幼兒發展篩檢及口服輪狀病毒疫苗等補助，也有每月5,000元育兒津貼，第三個孩子更提高到7,000元。

為減輕年輕父母肩膀上壓力，花蓮縣政府推動「就學零負擔」，國小階段包括教科書、簿本、代辦費、課後輔導與團體保險統統免費，也早在十多年前就實施學生午餐免費政策，今年還規畫擴大到公私立高中職及私立國中小。

