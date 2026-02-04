看見幸福台灣／國泰人壽 支持海洋綠洲計畫 關懷鯨豚生態

台灣東部的海域因地形獨特加上黑潮經過，孕育出高度豐富的海洋生態，長期投入海洋研究的黑潮海洋文教基金會自2021年起展開「海洋綠洲計畫」，並以花蓮海域為基礎，展開鯨豚與海洋調查，國泰人壽於2025年起連續三年支持計畫，盼為台灣東部海域資源盡一份心力。

海洋綠洲計畫主要是在東部海域記錄不同鯨豚物種的出現頻率、目擊率與行為樣態，以了解鯨豚棲息、覓食、休息或育幼功能的棲息地，這些觀察將能作為未來劃設保護區或保育標的重要的資料。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良表示，計畫的中長期目標是爭取國際自然保育聯盟（IUCN）專家機制『重要海洋哺乳動物棲地（IMMA）』的全球辨識與認證；促成台灣劃設海洋保護區或其他有效保育管理工具的規劃，兼顧保育與合理利用，以期人類與環境永續共好。

在調查過程中，黑潮基金會研究團隊也發現特殊的現象，像是過去抹香鯨出現的頻率並不高，不過自2020年起在花蓮外海的目擊率明顯上升，研究團隊也針對環境分析，並推測可能與海水溫度上升、深海頭足類獵物分布改變有關；另外，研究團隊也於去年在花蓮外海發現一群約30隻極為罕見的鯨類－朗氏喙鯨。

林東良指出，過去朗氏喙鯨僅有宜蘭與蘭嶼出現擱淺案例，這次則是台灣首度出現朗氏喙鯨的野外族群觀察案例，研究團隊目擊龐大的族群也相當興奮，而拍攝的清晰影像也獲得多位國際專家的高度關注，對全球物種辨識與研究具有重要意義。

國泰集團長期投入關注環境永續、健康議題，2025年透過「步步攻億走」活動，邀請客戶一同達到八百億步目標，國泰人壽提供800萬元支持環境永續與社會公益，其中黑潮基金會的海洋綠洲計畫將連續三年獲得每年100萬元的經費支持，成為海洋綠洲計畫的重要夥伴。

除支持研究調查外，黑潮基金會所策劃的《黑潮尋鯨》系列書籍內容整合25年來的目擊紀錄及調查資料，是台灣第一套以科學觀察為基礎的鯨豚紀實作品，國泰人壽在2025年參與贈書計畫，將《黑潮尋鯨》第一、二部曲送進全台超過一千所公立國高中。