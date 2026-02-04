看見幸福台灣／「幸福城市第6站」花蓮 觀光大縣 商機無限

花蓮縣在《經濟日報》舉辦的「2025年縣市幸福指數」位居第六名，身為擁有得天獨厚天然觀光資源的觀光大縣，縣長徐榛蔚就任以來，就設定「幸福花蓮、花園城市」的核心施政目標，反映在政府統計指標上，空氣品質表現名列前茅；民意調查對於生活現況滿意度最高，高居全台第一。

花蓮縣打造「幸福花蓮、花園城市」，以此為核心目標下，在既有基礎上，未來將持續增加、豐富花蓮的觀光內涵，為在地創造更多的商機，包括：邀請國際知名樂團、合唱團前來表演、籌設國際觀光秀場、結合在地醫療資源推動觀光健檢，打造名副其實的「幸福大縣」。根據統計，花蓮縣2025年幸福指數為60.73分，在各縣市中排名第六名，整體幸福感維持中高水準。

觀察政府統計數據，花蓮縣2025年各項指標平均得分為54.66分，排名第十。其中，以環境品質表現最為突出，空氣品質指標（AQI）達38，換算指數8.67分，高居全國第二，顯示花蓮在自然環境與空氣潔淨度方面仍具顯著優勢，成為支撐幸福感的重要基石。

居住條件亦具競爭力，每人平均居住面積達16.96坪，指數7.47分、排名第六，反映居住空間相對寬裕；治安面向方面，暴力犯罪發生率為每10萬人2.53件，指數7.25分，排名第14，維持穩定水準。家戶連網率達95.39%，指數7.81分，排名第11，基礎數位建設完善。

以民意調查結果來看，花蓮縣主觀幸福感表現明顯優於客觀數據，平均指數達66.8分，排名第三。其中，「生活現況」滿意度最高，指數10分、排名第一，顯示多數居民對生活節奏與整體環境感到高度滿意；「工作狀況」與「個人安全」分別以9.25分與8.4分，排名第二，反映在地工作氛圍與治安感受具一定優勢。

綜合而言，花蓮縣位於政府統計數據、民意調查結果雙優縣市。縣府持續朝向「智慧友善、觀光花蓮、永續共好」邁進。

徐榛蔚在施政報告中強調，「國際智慧城市、觀光友善花蓮」是她從上任以來不斷邁進的施政願景，花蓮會愈來愈好。縣府團隊將持續改善並以智慧城市理念持續在不同層面推動各項建設，將花蓮塑造成觀光友善環境，並透過參與多項國際交流活動，讓花蓮與世界接軌。