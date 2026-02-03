中央補助48億 陳金德：宜蘭三星、礁溪汙水下水道系統今年可望啟動

宜蘭縣繼開辦宜蘭、羅東及蘇澳3處汙水下水道系統，完成接管6萬6千餘戶，行政院政委陳金德今天下午視察三星及礁溪水資源回收中心預定地，允諾中央將全力支持三星鄉、礁溪鄉施作兩大汙水下水道系統，預計投入總經費逾48億元。

內政部國土管理署長期協助宜蘭縣推動汙水下水道建設，之前已經累計補助134億元建構宜蘭市、羅東鎮及蘇澳鎮3處汙水下水道系統，接著還有三星鄉及礁溪鄉兩大汙水下水道系統要繼續推動，期能擴大環境改善效益。

陳金德表示，三星系統位於水質敏感區，鄰近安農溪上游及羅東攔河堰水源，汙水下水道建設預計投入6.26億元，預計115年啟動；另針對觀光重鎮礁溪鄉及縣府第五大人口區域，因應龐大旅遊人口汙水處理需求，預計投入建設經費42.68億元，同樣規劃115年實施，請國土署全力協助縣府推動。