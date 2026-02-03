快訊

宜蘭市周六新春揮毫送春聯 持發票或消費集點可兌換馬年福安紅包

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市公所訂2月7日在市立圖書館廣場舉辦「新春揮毫贈春聯文創市集活動」，當天邀請金同春書法老師現場揮毫，送春聯給民眾，佛光大學與繕印本舖指導民眾進行版畫年畫與絹版拓印創作，現場還安排捲捲姐姐說故事，另有文創市集共41個特色攤位，民眾持發票或消費集點可兌換馬年福安紅包

市長陳美玲表示，新年象徵新的起點，市公所期盼透過「馬年福安－新春揮毫贈春聯」，讓市民在筆墨書香、藝術創作與市集風景交會的節慶場景中，感受生活溫度與文化深度；從一幅春聯、一件作品到一份善意的捐贈都是歡喜迎春的象徵，期盼在駿馬奔騰引領下，迎向充滿活力與光亮的馬年幸福宜市。

周六的這場活動從上午9時至下午4時，整天有古箏演奏悠揚樂聲，搭配街頭藝人互動人群笑語，邀請書法老師揮毫寫下新年的祝福與吉祥話，免費送春聯給民眾，佛光大學與繕印本舖帶來版畫年畫與絹版拓印，請民眾留下屬於自己的新春印記。

「心動文創市集」集結文創手作、視覺藝術、創意食飲與餐車共41攤特色攤位，從細緻的手作設計、富含生活溫度的藝術創作，到香氣四溢的美食飲品。

此次活動還結合公益推出「馬年福安紅包」兌換，民眾以5張當期發票或在文創市集消費300元集齊3張集點券即可兌換好禮，數量有限，所募集發票全數捐贈阿寶基金會，讓新春祝福轉為善行在城市中流動。

