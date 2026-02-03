亞泥礦場首場環評說明會 居民憂山崩危機嘆「報告多流於專業文字」

礦業法修法後，亞洲水泥新城山礦場須於3年內補辦環評，亞泥今天舉行首次地方說明會。居民憂心403強震後礦場周邊土石崩塌，採掘高度降至海拔120公尺恐危及部落安全；亞泥則回應，已加強監測、修正爆破作業，將納入意見完善環評。

反亞泥還我土地自救會副會長白誠實指出，403地震後，礦區東北角與正面地質軟弱區發生大規模土石崩落，過去亞泥曾向部落說明土石不會滑落至家戶，但實際去年已有石塊掉落砸到集會所與道路，族人甚至保存相關落石作為證據。

白誠實也批評，環評報告多流於專業文字，基層居民難以理解，更未納入太魯閣族的傳統領域與gaya（傳統規範），忽略族人長年在地的文化與生活模式。他指出，403後礦區東北角、靠近富世10鄰上方，還有大量土石堆積於半山腰，每逢颱風或豪雨，居民便被迫撤離，生活長期處於不安之中。

對此，支持亞泥的富世村民王貴芳表示，去年飛石事件確實屬於施工失誤，但亞泥事後主動向居民說明、致歉並自行賠償，展現負責態度。他也指出，自己親眼見到地震發生後，礦場人員第一時間上山巡查，並非置之不理，更關心的是企業後續實際做了哪些改善。

秀林鄉長王玫瑰則在會中表示，亞泥近年確實改善不少，但仍須以更積極的態度，協助長期居住在礦下、飽受困擾的居民。她指出，403地震後，許多土石仍堆積在半山腰，鄉公所無力根治，每逢颱風或下豪雨，土就有可能滑下來，導致居民夜不能寐，深怕重演小林村或光復鄉的悲劇。

她坦言，自己多次向縣府與中央奔走陳情，卻因權責分散而難有解方，呼籲中央單位實地到部落了解狀況，協助地方整治山頭，讓居民安心居住；也呼籲族人善用部落會議平台理性表達意見，放下選後紛擾，為部落未來努力。

亞泥花蓮廠長陳志賢表示，新城山礦場是礦業法修法後，全台首例大型礦場補辦環評案，針對地震與極端氣候風險，亞泥已加密邊坡監測、持續蒐集地質變形與雨量數據，作為滾動式調整開採與防災策略的依據。