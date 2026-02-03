曾受颱風豪雨破壞…台東大坡池改善工程 陳瑩、莊瑞雄協助爭取經費

台東縣知名的池上鄉大坡池步道，經多次颱風及豪雨破壞，步道受損安全堪慮，立委陳瑩和莊瑞雄協助爭取300萬元經費整修。

民進黨籍立委陳瑩和莊瑞雄，今天下午在池上鄉長林建宏及農業部農村發展及水土保持署台東分署長林國財陪同下，前往池上鄉辦理「池上鄉大坡池步道環境改善工程」會勘，核定改善工程費新台幣300萬元。

陳瑩表示，大坡池步道受多次颱風及豪雨影響，局部地表遭沖刷流失，部分路段甚至僅剩裸露土石，影響行走安全與整體景觀。若於雨季或旅遊旺季期間使用人潮增加，恐提高跌倒與受傷風險，也不利於池上觀光形象的長期發展，因此步道改善應該盡快速動修繕工程。

陳瑩指出，這次工程規劃將同步強化通行安全、排水功能及綠化景觀，透過鋪面整建、結構補強與植栽補植等方式，全面提升步道耐久性與環境友善度。

莊瑞雄表示，工程預計改善步道長度約457公尺，整體經費約300萬元，將全面提升步道排水功能、結構補強與綠化景觀。大坡池步道的整體優化，是推動地方發展與觀光提升的重要關鍵。未來工程若能順利推動完成，將讓鄉親擁有更安全舒適的休閒路廊，也有助於提升池上鄉整體的生態遊憩競爭力，為池上打造兼具安全性、美感與永續價值的人本步道環境。

林建宏表示，大坡池步道周邊為自然生態環境，長期受土方流失與地表沖刷影響，雖隨季節呈現不同景觀特色，但現行步道基礎結構不足，豪雨期間易有滑落風險，已影響民眾通行安全，因此特別向陳瑩、莊瑞雄及水土保持相關單位請求協助，盼在尊重生態與專業評估的前提下，透過改善工程強化基礎與安全設施。

水保署台東分署表示，工程將針對步道路基不良問題進行改善，透過基底整平、結構補強及完善排水設計，提升步道的耐用度與安全性，減少溢淹與沖刷情形，讓民眾行走更平穩、更加安心。