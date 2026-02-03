影／「遲來的正義」 陳金德談公地放領一度哽咽：本來就該是農民的

行政院重啟公地放領，首批宜蘭「大南澳台拓地」農民等待數十年，終於領到土地所有權狀。政委陳金德今天受訪時談到，爭取公地放領過程之艱辛、農民遭苦楚，一度哽咽，眼眶泛紅，緩緩道出「遲來的正義」，人民不需要感謝政府，這本來就是政府保障人民財產而必須做的事。

政府早年開放公地放領，但在20幾年前中止，宜蘭大南澳地區有數百筆土地是民國93年內政部已審查完畢同意放領，只是後來中斷沒有繼續辦理，此次重啟審查通過64公頃、326筆符合資格，涉及360幾位農民，目前已有78筆土地承租人繳清地價，今天起可隨時領到土地所有權狀。

陳金德擔任立委時就有注意到這個問題，後來當了代理縣長及政委，想不到推動過程仍困難重重。他今天到羅東地政事務所見證農民領取土地權狀的歷史一刻，心中百感交集，明明該是農民的，為何一路走來如此艱辛？個性堅毅的他受訪時一度哽咽，講不出話來。

「推動改革比革命更困難」，陳金德說，這個土地運動到現在數十年，一直沒有成功，過程很艱辛，起因是112年12月憲法法庭第20號判決。此案當事人土地是祖先的，國民政府來台時辦理總登記，他沒登記到，土地就被登記國有，當事人提出訴訟，但訴訟法院判決認定超過15年民法請求權期限，沒有辦法請求，當事人不服再上訴，後來釋憲。

憲法法庭20號判決認為，憲法第15條中華民國國民財產應該受保障的財產權部分，它是指中華民國國民，國家是為人民而存在、國家是為公義而存在，政府不是憲法第15條所保障的主體，所以不應該主張有這塊土地，此舉侵害人民財產權。

陳金德提到此案例時哽咽，停頓後接著說，我們努力將近一年半把這件事辦完，這是個「遲來的正義」，人民不需要感謝政府，完全不需要感謝政府，這本來就是政府應該保障人民財產，而必須做的事情。

他被問到情緒激動，有何特別原因？陳金德說，就是很困難，真是很困難，以前他當立委時追這件事情就相當困難，當代理縣長時也推不動，如今以為當了政委而且督導內政部業務，應該可以很順利，但是沒想到那麼困難，困難的地方在於各有個的看法。