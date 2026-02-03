重啟公地放領！全國首批「大南澳台拓地」 農民終於領到土地權狀

行政院重啟公地放領政策後，全國首批宜蘭「大南澳台拓地公地放領」土地所有權狀今天核發。行政院政務委員陳金德與代理縣長林茂盛等人今天前往羅東地政事務所，見證第一位完成繳清地價承領人，終於可以領到土地所有權狀。

政府早年開放公地放領，20幾年前中止，此次宜蘭大南澳地區獲准放領土地都是當初民國93年內政部已經審查完畢同意放領，只是後來中斷沒有繼續辦理，重啟審查通過約有64公頃、326筆符合資格國有耕地，讓承租農民承領所有權。

政府採「早期承租、耕者有其田」原則，趕在農曆年前完成首批土地移轉，但農民取得土地後5年內禁止移轉或變更用途，確保農地農用。

蘇澳鎮長李明哲等人表示，地方民眾爭取公有耕地放領已經四、五十年，這麼長時間該拜會的重要機關都去過了，希望渺茫，心裡覺得這是不可能完成的事，直到112年10月陳金德沒有任何官職身分來到大南澳，陳提到若有機會，他一定會還給大南澳耕農民，完成公有耕地放領。

「完成不可能的任務」，李明哲說，後來賴清德當選總統、陳金德接政委，兌現當時承諾，沒想到這麼困難的事就做到了，這段時間艱辛不足為外人道，除了總統及院長支持，不可或缺的是一位願意投入幫忙大家的人，他大讚陳金德「男子漢說到做到」。

賴清德總統114年11月21日宣布重啟公地放領政策，由內政部統籌推動，並以大南澳台拓地作為全國首波試辦，11月28日召開公地放領審議通過宜蘭縣大南澳地區台拓地國有土地放領，建立制度運作模式。

宜蘭大南澳台拓地「試辦區」目前有78筆土地農民繳清地價，今天第一位領到土地所有權狀的建華冰店老闆林來福開心不已，他說，他們從前縣長陳定南時代一直抗議到現在，都已經第四代，這次如果再拿不到，就真的要放棄了，今天很激動、很高興，更感謝的是陳金德政委。

陳金德表示，首批權狀核發具有重要象徵意義，不僅是土地行政措施，攸關農民耕作權益與生活安定，回應農民的長期期待；今後行政院將透過跨部會協調與制度精進，加速推動政策落實，讓長年耕作的農民真正「有土可依、有地可耕」。