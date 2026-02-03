東海岸即時影像鏡頭遭轉動 東管處：如損壞將求償

快訊

中央社／ 台東縣3日電

東管處設置在台東市郊加路蘭遊憩區的即時影像鏡頭，日前遭人轉動。東管處強調，即時影像除了提供即時畫面，也同步串聯災害預警，如任意破壞將依法求償。

觀光署東部海岸國家風景區管理處遊憩科長邱資雅今天透過訊息告訴媒體，1日下午4時39分加路蘭遊憩區的即時影像鏡頭（鏡頭君）遭人為轉動，且畫面清楚拍下干擾者腳步特徵，如因此造成設備損壞，將依法求償，絕不寬貸。

東管處表示，去年11月將東海岸10支鏡頭提供的即時影像，結合AI打造成智慧客服「鏡頭君」，同步串聯即時氣象、災害預警、Google Maps評價與政府官方旅遊資訊，讓旅客能一次掌握景點現況，提升旅遊效率與安全性。

東管處提醒民眾，「鏡頭君不是你的玩具，也不是私人設備，是為所有人設置的公共資源，你一時的任性，影響的是成千上萬想看見東海岸的人。」不要觸碰、操作和破壞鏡頭君，如因此造成設備損壞，將依法求償，絕不寬貸，請尊重公共財，別挑戰底線。

即時影像 公共財 災害

相關新聞

亞泥炸山「房子天天在抖」 花蓮富世村年輕人留不住

花蓮秀林鄉富世村長期受亞泥礦場炸山影響，去年更發生炸山碎石砸中山下部落建築事件，引發族人對於居住安全的擔憂。反亞泥還我土...

基隆轉運站每月20萬人次場站招商 伴手禮、超商、餐飲店進駐

為提升公共運輸服務品質並活化場站空間使用效益，基隆市政府昨在台北國際會議中心舉辦「基隆轉運站商業空間招商說明會」，向潛在...

宜蘭蘇澳鎮鳳凰水患賑災專戶 71天募得1150萬元善款全數用於災民

去年11月11日蘇澳鎮遭受鳳凰颱風強降雨重創，導致鎮轄多處積淹水、災情嚴重，蘇澳鎮公所於災後第一時間開設「鳳凰颱風-11...

封閉1年多完成災後復建 宜蘭知名五峰旗景區開放1至3層瀑步全打通

宜蘭人氣相當旺的五峰旗風景區最上層瀑布邊坡陡峭，經常坍方導致封閉步道，下面兩層瀑布步道邊坡前年10月遭康芮颱風侵襲嚴重坍...

台東卑南溪防揚塵「水覆蓋」遭豪雨沖毀 春節前趕工恢復9成功能

為防止卑南溪揚塵，台東卑南溪河床進行水覆蓋設計，去年因接連颱風侵襲受創嚴重。台東縣府表示，卑南溪水覆蓋的修復率恢復逾九成...

馬太鞍堰塞湖善款遭冒用？花蓮縣府查證收據造假籲民眾提高警覺

去年花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害後，各界湧入善款與物資協助重建，縣府近日卻發現疑似有人持假的「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐...

