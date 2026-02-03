亞泥炸山「房子天天在抖」 花蓮富世村年輕人留不住

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
亞洲水泥新城山礦場範圍，與花蓮秀林鄉富世村距離十分接近，影響當地居住品質。圖／地球公民基金會志工Garu提供
花蓮秀林鄉富世村長期受亞泥礦場炸山影響，去年更發生炸山碎石砸中山下部落建築事件，引發族人對於居住安全的擔憂。反亞泥還我土地自救會指出，礦場開採逾半世紀，震動頻繁、落石風險升高，部落年輕人一半北漂謀生，留下者多在礦場工作，盼亞泥落實安全工作。

反亞泥還我土地自救會總幹事鄭文泉表示，亞泥自1974年開採至今已52年，計畫持續至2037年，長期炸山破壞山區土質結構，使落石、坍方風險升高。尤其403地震後，地質更加鬆動，只要發生小地震或炸山作業，整個部落都能明顯感受到震動，「房子會抖一下」。

鄭文泉指出，目前炸山時間固定於上午11時40分至50分、下午5時30分至40分，雖然族人已習以為常，但震動與噪音仍影響生活品質，也讓居民長期處於不安狀態。去年更曾發生炸山碎石砸落事件，石頭擊中民宅屋頂、土地，甚至砸壞公路旁變電箱，落石範圍幾乎涵蓋整個部落，所幸未造成人員傷亡，但「每天都像在賭運氣」。

他說，碎石曾砸到集會所、停車場、民宅、人行道等共6處，屋頂留下大洞，集會所、幼兒園與道路都在潛在威脅範圍內，讓族人擔心下一次是否會砸到人。另部落族人多在礦場從事勞動工作，工安問題更顯重要，基本的安全保障不能打折。

鄭文泉坦言，亞泥確實提供就業機會，導致部落年輕人約一半北漂、一半留在礦場工作；自救會訴求，應正視部落安全、改善居住品質，並釐清原住民保留地返還等問題。同時呼籲亞泥說明未來關場後的山林復育與善後規畫，讓部落能及早了解。

礦業法經過8年修法，於2023年通過修正草案，包括要求業者一次性補辦環評、尊重原住民族權益等。亞泥新城山礦場須依法在3年內補辦環評，今天下午2時，亞泥於秀林鄉富世村集會所召開地方說明會。

